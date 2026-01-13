Předplatné

Naděje pro Česko? Klíčový útočník konečně dostal roli a hned se parádně chytil

Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Ondřej Palát se raduje z branky proti MinnesotěZdroj: ČTK / AP / Abbie Parr
Hráči New Jersey se radují z branky Ondřeje Paláta
Ondřej Palát se raduje z branky proti Minnesotě
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Útočník New Jersey Devils Ondřej Palát prožívá v NHL hodně nepovedenou sezonu
Český útočník Ondřej Palát v dresu New Jersey Devils
Útočník Devils Ondřej Palát oslavuje gól, kterým dovršil metu 500 bodů v NHL
Patrik Czepiec
NHL
V předběžné nominaci dostal přednost před jmény jako Tomáš Hertl, Filip Hronek, Daniel Vladař nebo Roman Červenka. Útočník New Jersey Ondřej Palát měl být výběrem, který po zkušenostech z předchozích sezon NHL a ze zlaté Prahy nemůže zklamat. Jenže jen co se dostal do nejlepší české šestky, odšpuntoval výkonnostně nejhorší ročník v zámoří. Jak známo, na olympijském turnaji rozhoduje zejména aktuální forma. A v tomto směru pro Česko v Palátově případě svitla naděje.

Před týdnem se český univerzál a pracant sbíral po hokejově nejtragičtějším večeru v kariéře. Při výprasku 0:9 s nedalekým rivalem NY Islanders ho trenér Devils Sheldon Keefe předčasně posadil na střídačku, Čechův pobyt na ledě při pěti inkasovaných brankách za devět minut a 39 sekund hovořil za vše.

Zkušený čtyřiatřicetiletý křídelník paběrkoval i v předchozích zápasech. „Měli jsme náročné poslední týdny. Někdy se z toho dostanete snadno, jindy ne. O tom NHL je, rozhodně v ní lehce nevyhráváte. Pro mě osobně ofenzivně náročná sezona, složitě dávám góly,“ káral se Palát po úterní výhře 5:1 v aréně Minnesoty, kde tým podpořil dvěma zásahy, a Devils i díky tomu slavili po bolavé šňůře čtyř porážek.

Než nastal úterní zlom s Wild, pokořil Palát od 20. prosince hranici 14 minut na hřišti jen jednou. Třeba proti Winnipegu si dopředu vybraný olympionik střihl štěk v hodnotě 6:32 a při nejkratší šichtě v této základní části zapadl až do čtvrté brázdy.

Obecné přesvědčení, že by měl na Hrách fungovat v osvědčené elitní letce s centrem Pavlem Zachou a křídlem Davidem Pastrňákem, vzalo uplynulými týdny za své. Vyvstala spíš otázka, kam frýdecko-místeckého rodáka zařadit, aby to reprezentaci vůbec dávalo smysl.

Nejde o to, že...

Pokud hlavní kouč Radim Rulík počítá s vítězem dvou Stanley Cupů spíše do horních formací, musel po úterní noci zajásat. Palát se konečně vyšvihl do druhé lajny a vedle ofenzivněji smýšlejících parťáků Nica Hischiera a Dawsona Mercera dvakrát gólově udeřil. Branky se dočkal po 19 duelech sucha. Obrovská úleva.

„V šatně ho všichni velmi respektují. Když o něm promluvíte v kabině, tak každý, kdo je s Pallym v denním kontaktu, ho uznává. Práce, kterou do hokeje dává. Jeho povaha na ledě i mimo něj, kdy chce vyhrávat a být rozdílovým borcem. Tentokrát nastupoval o něco častěji a měl možnost vytvářet akce. Zároveň byl neúprosný při forčekingu, vyhrával souboje o puk,“ ocenil Paláta švédský kolega z ofenzivy Jasper Bratt.

Ze slov hlavního kouče vyplývá, že by Čech v exponovanější úloze s aspoň 14 minutami na place mohl po nějakou dobu vytrvat. „Jeho lajna vypadala velmi dobře a určila ráz utkání. Všichni byli hladoví, odhodlaní i soutěživí. Bylo to prostě brilantní,“ chválil si stratég Keefe.

Nejde o to, že by měl Palát do Milána přicestovat jako gólový bombardér. Od střílení branek budou v českém týmu jiní hráči. Jenže aby se někdejší opora Tampy Bay dostala do potřebné pohody a mohla spoluhráčům odvádět kvalitní defenzivní servis, musí hrát. Prověrka proti Minnesotě, kdy Devils znovu scházel nedávno zraněný Stefan Noesen, má proto vysokou hodnotu.

„Byl odměněn dvěma góly, celá střídačka reagovala a cítili se za něj extrémně šťastně. Bylo skvělé to vidět, opravdu nám dodal energii a dávku radosti,“ rozplýval se Bratt.

„Byl to pro nás důležitý zápas. Jejich tým patří k favoritům, ale my jsme hráli, jak bychom měli. Tvrdě po šedesát minut, zodpovědně v defenzivě. A vidíte výsledek, dali jsme pět gólů. Bylo hezké se toho zúčastnit a konečně pomoci týmu,“ vážil si vítězství Palát.

25

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3645814549
2.Connor McDavidEdmonton305080465
3.Macklin CelebriniSan Jose2446704513
4.Nikita KučerovTampa2344674123
5.Leon DraisaitlEdmonton244064468
6.Mikko RantanenDallas184462455
7.Martin NečasColorado2136574541
8.Jason RobertsonDallas2728554621
9.David PastrňákBoston19365541-3
10.Cale MakarColorado1439534530

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina46199414158:13960
2Detroit47208415149:14560
3Tampa44235313158:11559
4Montreal46179614157:15158
5Islanders45169515134:12555
6Toronto45176715152:14353
7Washington46212617150:13352
8Boston46187219152:14652
9Buffalo44186416143:13852
10Flyers44157814133:13252
11Pittsburgh44174914140:13551
12Florida45213318139:14551
13Devils46167221123:14348
14Rangers47137621122:13946
15Ottawa44155519141:14845
16Columbus45118719135:15345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4530384182:10374
    2Dallas46234910160:13063
    3Minnesota47188912148:13061
    4Vegas441651211144:13654
    5Edmonton46185716156:15353
    6Seattle Kraken44156815123:12850
    7San Jose451211319143:16249
    8Utah46166420139:13048
    9Kings451271016120:12848
    10Nashville45156420125:14846
    11Chicago46154720130:14645
    12Anaheim45138321150:16845
    13Calgary45154422116:13542
    14St. Louis46170821114:16142
    15Winnipeg44152522130:13839
    16Vancouver45106524124:16437

