Naděje pro Česko? Klíčový útočník konečně dostal roli a hned se parádně chytil
V předběžné nominaci dostal přednost před jmény jako Tomáš Hertl, Filip Hronek, Daniel Vladař nebo Roman Červenka. Útočník New Jersey Ondřej Palát měl být výběrem, který po zkušenostech z předchozích sezon NHL a ze zlaté Prahy nemůže zklamat. Jenže jen co se dostal do nejlepší české šestky, odšpuntoval výkonnostně nejhorší ročník v zámoří. Jak známo, na olympijském turnaji rozhoduje zejména aktuální forma. A v tomto směru pro Česko v Palátově případě svitla naděje.
Před týdnem se český univerzál a pracant sbíral po hokejově nejtragičtějším večeru v kariéře. Při výprasku 0:9 s nedalekým rivalem NY Islanders ho trenér Devils Sheldon Keefe předčasně posadil na střídačku, Čechův pobyt na ledě při pěti inkasovaných brankách za devět minut a 39 sekund hovořil za vše.
Zkušený čtyřiatřicetiletý křídelník paběrkoval i v předchozích zápasech. „Měli jsme náročné poslední týdny. Někdy se z toho dostanete snadno, jindy ne. O tom NHL je, rozhodně v ní lehce nevyhráváte. Pro mě osobně ofenzivně náročná sezona, složitě dávám góly,“ káral se Palát po úterní výhře 5:1 v aréně Minnesoty, kde tým podpořil dvěma zásahy, a Devils i díky tomu slavili po bolavé šňůře čtyř porážek.
Než nastal úterní zlom s Wild, pokořil Palát od 20. prosince hranici 14 minut na hřišti jen jednou. Třeba proti Winnipegu si dopředu vybraný olympionik střihl štěk v hodnotě 6:32 a při nejkratší šichtě v této základní části zapadl až do čtvrté brázdy.
Obecné přesvědčení, že by měl na Hrách fungovat v osvědčené elitní letce s centrem Pavlem Zachou a křídlem Davidem Pastrňákem, vzalo uplynulými týdny za své. Vyvstala spíš otázka, kam frýdecko-místeckého rodáka zařadit, aby to reprezentaci vůbec dávalo smysl.
Nejde o to, že...
Pokud hlavní kouč Radim Rulík počítá s vítězem dvou Stanley Cupů spíše do horních formací, musel po úterní noci zajásat. Palát se konečně vyšvihl do druhé lajny a vedle ofenzivněji smýšlejících parťáků Nica Hischiera a Dawsona Mercera dvakrát gólově udeřil. Branky se dočkal po 19 duelech sucha. Obrovská úleva.
„V šatně ho všichni velmi respektují. Když o něm promluvíte v kabině, tak každý, kdo je s Pallym v denním kontaktu, ho uznává. Práce, kterou do hokeje dává. Jeho povaha na ledě i mimo něj, kdy chce vyhrávat a být rozdílovým borcem. Tentokrát nastupoval o něco častěji a měl možnost vytvářet akce. Zároveň byl neúprosný při forčekingu, vyhrával souboje o puk,“ ocenil Paláta švédský kolega z ofenzivy Jasper Bratt.
Ze slov hlavního kouče vyplývá, že by Čech v exponovanější úloze s aspoň 14 minutami na place mohl po nějakou dobu vytrvat. „Jeho lajna vypadala velmi dobře a určila ráz utkání. Všichni byli hladoví, odhodlaní i soutěživí. Bylo to prostě brilantní,“ chválil si stratég Keefe.
Nejde o to, že by měl Palát do Milána přicestovat jako gólový bombardér. Od střílení branek budou v českém týmu jiní hráči. Jenže aby se někdejší opora Tampy Bay dostala do potřebné pohody a mohla spoluhráčům odvádět kvalitní defenzivní servis, musí hrát. Prověrka proti Minnesotě, kdy Devils znovu scházel nedávno zraněný Stefan Noesen, má proto vysokou hodnotu.
„Byl odměněn dvěma góly, celá střídačka reagovala a cítili se za něj extrémně šťastně. Bylo skvělé to vidět, opravdu nám dodal energii a dávku radosti,“ rozplýval se Bratt.
„Byl to pro nás důležitý zápas. Jejich tým patří k favoritům, ale my jsme hráli, jak bychom měli. Tvrdě po šedesát minut, zodpovědně v defenzivě. A vidíte výsledek, dali jsme pět gólů. Bylo hezké se toho zúčastnit a konečně pomoci týmu,“ vážil si vítězství Palát.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|36
|45
|81
|45
|49
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|30
|50
|80
|46
|5
|3.
|Macklin Celebrini
San Jose
|24
|46
|70
|45
|13
|4.
|Nikita Kučerov
Tampa
|23
|44
|67
|41
|23
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|24
|40
|64
|46
|8
|6.
|Mikko Rantanen
Dallas
|18
|44
|62
|45
|5
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|21
|36
|57
|45
|41
|8.
|Jason Robertson
Dallas
|27
|28
|55
|46
|21
|9.
|David Pastrňák
Boston
|19
|36
|55
|41
|-3
|10.
|Cale Makar
Colorado
|14
|39
|53
|45
|30
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|46
|19
|9
|4
|14
|158:139
|60
|2
Detroit
|47
|20
|8
|4
|15
|149:145
|60
|3
Tampa
|44
|23
|5
|3
|13
|158:115
|59
|4
Montreal
|46
|17
|9
|6
|14
|157:151
|58
|5
Islanders
|45
|16
|9
|5
|15
|134:125
|55
|6
Toronto
|45
|17
|6
|7
|15
|152:143
|53
|7
Washington
|46
|21
|2
|6
|17
|150:133
|52
|8
Boston
|46
|18
|7
|2
|19
|152:146
|52
|9
Buffalo
|44
|18
|6
|4
|16
|143:138
|52
|10
Flyers
|44
|15
|7
|8
|14
|133:132
|52
|11
Pittsburgh
|44
|17
|4
|9
|14
|140:135
|51
|12
Florida
|45
|21
|3
|3
|18
|139:145
|51
|13
Devils
|46
|16
|7
|2
|21
|123:143
|48
|14
Rangers
|47
|13
|7
|6
|21
|122:139
|46
|15
Ottawa
|44
|15
|5
|5
|19
|141:148
|45
|16
Columbus
|45
|11
|8
|7
|19
|135:153
|45
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|45
|30
|3
|8
|4
|182:103
|74
|2
Dallas
|46
|23
|4
|9
|10
|160:130
|63
|3
Minnesota
|47
|18
|8
|9
|12
|148:130
|61
|4
Vegas
|44
|16
|5
|12
|11
|144:136
|54
|5
Edmonton
|46
|18
|5
|7
|16
|156:153
|53
|6
Seattle Kraken
|44
|15
|6
|8
|15
|123:128
|50
|7
San Jose
|45
|12
|11
|3
|19
|143:162
|49
|8
Utah
|46
|16
|6
|4
|20
|139:130
|48
|9
Kings
|45
|12
|7
|10
|16
|120:128
|48
|10
Nashville
|45
|15
|6
|4
|20
|125:148
|46
|11
Chicago
|46
|15
|4
|7
|20
|130:146
|45
|12
Anaheim
|45
|13
|8
|3
|21
|150:168
|45
|13
Calgary
|45
|15
|4
|4
|22
|116:135
|42
|14
St. Louis
|46
|17
|0
|8
|21
|114:161
|42
|15
Winnipeg
|44
|15
|2
|5
|22
|130:138
|39
|16
Vancouver
|45
|10
|6
|5
|24
|124:164
|37