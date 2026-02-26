Gólový návrat Nečase do NHL, Hertl asistoval. Divoký zápas Dostála proti Edmontonu
Martin Nečas v prvním zápase po olympijské pauze gólem a asistencí řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Utahu. Jeho reprezentační spoluhráč Karel Vejmelka v brance Mamoth kryl 21 střel a v NHL Gólman Karel Vejmelka kryl v dresu poražených 21 střel. V akci byl i Lukáš Dostál, jenž s Anaheimem vyzrál na Edmonton v poměru 6:5. Tomáš Hertl s Vegas Golden Knights vyhrál v Los Angeles a zapsal asistenci.
Všechny branky zápasu padly ve druhé třetině, v jejímž úvodu Colorado získalo dvougólový náskok, který až do konce zápasu nepustilo. Nečas nejprve připravil Brocku Nelsonovi trefu na 3:1 a v závěru prostřední dvacetiminutovky gólem z přesilovky pečetil výhru 4:2.
Český útočník navázal na vydařený olympijský turnaj, na kterém v pěti zápasech nasbíral osm bodů (3+5) a byl nejproduktivnějším hráčem českého národního týmu. V NHL vylepšil svou bilanci na 64 bodů (23+41) a drží se dál v elitní dvacítce ligové produktivity.
Vejmelka zakončil zápas s 84procentní úspěšností zákroků a v novém kalendářním roce prohrál teprve pátý ze 16 zápasů, do kterých naskočil. S 27 výhrami je ale dál druhým nejlepším brankářem celé ligy.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|56
|29
|9
|4
|14
|203:142
|80
|2
Carolina
|57
|26
|10
|6
|15
|197:163
|78
|3
Buffalo
|58
|27
|6
|6
|19
|197:177
|72
|4
Montreal
|57
|21
|11
|8
|17
|199:187
|72
|5
Detroit
|58
|23
|10
|6
|19
|174:175
|72
|6
Pittsburgh
|56
|25
|4
|12
|15
|192:169
|70
|7
Boston
|57
|24
|8
|5
|20
|195:182
|69
|8
Islanders
|58
|22
|10
|5
|21
|169:162
|69
|9
Washington
|60
|25
|5
|7
|23
|192:178
|67
|10
Columbus
|56
|20
|9
|7
|20
|179:177
|65
|11
Ottawa
|57
|22
|6
|7
|22
|191:184
|63
|12
Toronto
|58
|19
|8
|9
|22
|190:198
|63
|13
Flyers
|57
|18
|7
|11
|21
|168:183
|61
|14
Florida
|57
|23
|6
|3
|25
|174:191
|61
|15
Devils
|58
|18
|10
|2
|28
|147:177
|58
|16
Rangers
|57
|14
|8
|6
|29
|151:180
|50
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|56
|35
|3
|9
|9
|216:140
|85
|2
Dallas
|58
|29
|6
|9
|14
|197:161
|79
|3
Minnesota
|58
|21
|13
|10
|14
|196:169
|78
|4
Vegas
|58
|21
|7
|14
|16
|197:183
|70
|5
Anaheim
|57
|19
|12
|3
|23
|191:200
|65
|6
Utah
|58
|23
|7
|4
|24
|185:161
|64
|7
Edmonton
|59
|21
|7
|8
|23
|203:200
|64
|8
Seattle Kraken
|57
|21
|6
|9
|21
|163:169
|63
|9
Kings
|57
|14
|9
|14
|20
|150:167
|60
|10
Nashville
|57
|19
|7
|7
|24
|169:198
|59
|11
San Jose
|55
|16
|11
|4
|24
|171:193
|58
|12
Winnipeg
|57
|20
|3
|8
|26
|163:177
|54
|13
Chicago
|57
|17
|5
|9
|26
|154:185
|53
|14
Calgary
|56
|19
|4
|6
|27
|142:169
|52
|15
St. Louis
|57
|19
|1
|9
|28
|147:203
|49
|16
Vancouver
|58
|12
|6
|7
|33
|151:213
|43