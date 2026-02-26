Předplatné

Gólový návrat Nečase do NHL, Hertl asistoval. Divoký zápas Dostála proti Edmontonu

Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za ColoradoZdroj: x.com
Lukáš Dostál v brance Anaheimu
Český brankář Daniel Vladař se v dresu Flyers stihl rozchytat před odletem na olympijské hry
Obránce Vancouveru Filip Hronek
Kapitán Vegas Mark Stone oslavuje gól s parťáky na střídačce
Radek Faksa se představí za Česko na olympiádě
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
David Kämpf v dresu Vancouveru
Martin Nečas v prvním zápase po olympijské pauze gólem a asistencí řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Utahu. Jeho reprezentační spoluhráč Karel Vejmelka v brance Mamoth kryl 21 střel a v NHL Gólman Karel Vejmelka kryl v dresu poražených 21 střel. V akci byl i Lukáš Dostál, jenž s Anaheimem vyzrál na Edmonton v poměru 6:5. Tomáš Hertl s Vegas Golden Knights vyhrál v Los Angeles a zapsal asistenci. 

Všechny branky zápasu padly ve druhé třetině, v jejímž úvodu Colorado získalo dvougólový náskok, který až do konce zápasu nepustilo. Nečas nejprve připravil Brocku Nelsonovi trefu na 3:1 a v závěru prostřední dvacetiminutovky gólem z přesilovky pečetil výhru 4:2.

Český útočník navázal na vydařený olympijský turnaj, na kterém v pěti zápasech nasbíral osm bodů (3+5) a byl nejproduktivnějším hráčem českého národního týmu. V NHL vylepšil svou bilanci na 64 bodů (23+41) a drží se dál v elitní dvacítce ligové produktivity.

Vejmelka zakončil zápas s 84procentní úspěšností zákroků a v novém kalendářním roce prohrál teprve pátý ze 16 zápasů, do kterých naskočil. S 27 výhrami je ale dál druhým nejlepším brankářem celé ligy.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
31Detail
LIVE
42Detail
LIVE
41Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
46Detail
LIVE
65Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa56299414203:14280
2Carolina572610615197:16378
3Buffalo58276619197:17772
4Montreal572111817199:18772
5Detroit582310619174:17572
6Pittsburgh562541215192:16970
7Boston57248520195:18269
8Islanders582210521169:16269
9Washington60255723192:17867
10Columbus56209720179:17765
11Ottawa57226722191:18463
12Toronto58198922190:19863
13Flyers571871121168:18361
14Florida57236325174:19161
15Devils581810228147:17758
16Rangers57148629151:18050
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5635399216:14085
    2Dallas58296914197:16179
    3Minnesota5821131014196:16978
    4Vegas582171416197:18370
    5Anaheim571912323191:20065
    6Utah58237424185:16164
    7Edmonton59217823203:20064
    8Seattle Kraken57216921163:16963
    9Kings571491420150:16760
    10Nashville57197724169:19859
    11San Jose551611424171:19358
    12Winnipeg57203826163:17754
    13Chicago57175926154:18553
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver58126733151:21343

