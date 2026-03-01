NHL ONLINE: Hertl v příznivém čase proti Penguins. Palát čelí Floridě, hraje i Anaheim
I v neděli večer a v noci na pondělí se hraje zámořská NHL a znovu u toho nechybí ani čeští hráči. Program otevírá duel Vegas s Tomášem Hertlem proti Pittsburghu. Utah s Karlem Vejmelkou přivítá doma Chicago. Ondřej Palát v dresu Islanders doma vyzve Floridu. Do akce jde také česká dvojice z Anaheimu Lukáš Dostál a Radko Gudas. Sledujte celý program NHL ONLINE na iSportu.
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|59
|28
|10
|6
|15
|207:169
|82
|2
Tampa
|58
|29
|9
|4
|16
|209:153
|80
|3
Buffalo
|60
|29
|6
|6
|19
|206:181
|76
|4
Montreal
|59
|22
|11
|9
|17
|208:193
|75
|5
Detroit
|60
|23
|11
|6
|20
|178:181
|74
|6
Pittsburgh
|58
|26
|4
|13
|15
|198:173
|73
|7
Islanders
|60
|22
|12
|5
|21
|177:168
|73
|8
Boston
|59
|25
|8
|5
|21
|200:187
|71
|9
Washington
|62
|26
|5
|7
|24
|197:186
|69
|10
Ottawa
|59
|23
|6
|8
|22
|197:188
|66
|11
Columbus
|58
|20
|9
|8
|21
|184:185
|66
|12
Flyers
|59
|19
|8
|11
|21
|174:186
|65
|13
Florida
|59
|24
|6
|3
|26
|181:195
|63
|14
Toronto
|60
|19
|8
|9
|24
|193:208
|63
|15
Devils
|60
|19
|10
|2
|29
|151:182
|60
|16
Rangers
|59
|14
|9
|7
|29
|156:185
|53
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|58
|36
|3
|9
|10
|221:146
|87
|2
Dallas
|59
|29
|7
|9
|14
|200:163
|81
|3
Minnesota
|60
|22
|13
|10
|15
|203:176
|80
|4
Vegas
|59
|21
|7
|14
|17
|199:186
|70
|5
Anaheim
|58
|19
|13
|3
|23
|196:204
|67
|6
Utah
|59
|24
|7
|4
|24
|190:163
|66
|7
Edmonton
|61
|22
|7
|8
|24
|215:206
|66
|8
Seattle Kraken
|59
|22
|6
|9
|22
|169:175
|65
|9
Kings
|59
|15
|9
|14
|21
|153:175
|62
|10
Nashville
|59
|20
|7
|8
|24
|175:203
|62
|11
San Jose
|57
|17
|11
|4
|25
|177:201
|60
|12
Winnipeg
|58
|20
|3
|9
|26
|167:182
|55
|13
Calgary
|58
|20
|4
|6
|28
|146:172
|54
|14
Chicago
|59
|17
|5
|9
|28
|157:192
|53
|15
St. Louis
|59
|20
|1
|9
|29
|153:207
|51
|16
Vancouver
|59
|12
|6
|7
|34
|152:218
|43