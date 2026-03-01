Předplatné

NHL ONLINE: Hertl v příznivém čase proti Penguins. Palát čelí Floridě, hraje i Anaheim

Hertl slaví gól se spoluhráči
Hertl slaví gól se spoluhráčiZdroj: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Ondřej Palát se v dresu New York Islanders poprvé ukazuje v New Jersey
Lukáš Dostál v brance Anaheimu
Jake Guentzel v utkání proti Torontu
Vegas Golden Knights se radují z gólu proti Los Angeles
New York Islanders se radují z gólu
Český útočník Ondřej Palát v dresu New York Islanders
Kapitán Vegas Mark Stone oslavuje gól s parťáky na střídačce
I v neděli večer a v noci na pondělí se hraje zámořská NHL a znovu u toho nechybí ani čeští hráči. Program otevírá duel Vegas s Tomášem Hertlem proti Pittsburghu. Utah s Karlem Vejmelkou přivítá doma Chicago. Ondřej Palát v dresu Islanders doma vyzve Floridu. Do akce jde také česká dvojice z Anaheimu Lukáš Dostál a Radko Gudas. Sledujte celý program NHL ONLINE na iSportu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina592810615207:16982
2Tampa58299416209:15380
3Buffalo60296619206:18176
4Montreal592211917208:19375
5Detroit602311620178:18174
6Pittsburgh582641315198:17373
7Islanders602212521177:16873
8Boston59258521200:18771
9Washington62265724197:18669
10Ottawa59236822197:18866
11Columbus58209821184:18566
12Flyers591981121174:18665
13Florida59246326181:19563
14Toronto60198924193:20863
15Devils601910229151:18260
16Rangers59149729156:18553
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado58363910221:14687
    2Dallas59297914200:16381
    3Minnesota6022131015203:17680
    4Vegas592171417199:18670
    5Anaheim581913323196:20467
    6Utah59247424190:16366
    7Edmonton61227824215:20666
    8Seattle Kraken59226922169:17565
    9Kings591591421153:17562
    10Nashville59207824175:20362
    11San Jose571711425177:20160
    12Winnipeg58203926167:18255
    13Calgary58204628146:17254
    14Chicago59175928157:19253
    15St. Louis59201929153:20751
    16Vancouver59126734152:21843
