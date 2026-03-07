Předplatné

Nečas zazářil proti Dallasu, Gudas se prosadil proti Montrealu. Bodoval i Hronek

Martin Nečas se raduje ze své trefy
Martin Nečas se raduje ze své trefyZdroj: ČTK / AP / Gregory Bull
Martin Nečas v dresu Colorada
Kapitán Anaheimu Radko Gudas
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8). Gólově se prosadil i kapitán Anaheimu Radko Gudas a bodem k výhře Vancouveru přispěl i Filip Hronek.

V duelu s Dallasem byl Nečas u všeho důležitého. V první třetině se podepsal pod dva přesilovkové góly hostů, Colorado ale i přes jeho příspěvek odcházelo do kabiny s jednobrankovou ztrátou. Ve druhé dvacetiminutovce svým 28. gólem v sezoně odpověděl na přesný zásah Jamieho Benna a 15 sekund před třetí sirénou připravil vyrovnávací branku pro Valerije Ničuškina.

Nečas i ruský forvard se prosadili také v nájezdech, které rozhodli prakticky totožnou kličkou, při níž poslali brankáře Jakea Oettingera na jednu stranu a na poslední chvíli ho po vzoru Petera Forsberga obhodili.

Nečas vylepšil svou sezonní bilanci na 76 bodů (28+48) a je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. V pořadí českých hokejistů má už čtyřbodový náskok na druhého Davida Pastrňáka (22+50).

Střelecky se v pátečním programu prosadil také obránce Anaheimu Radko Gudas. Kapitán Ducks svým druhým gólem v sezoně pomohl k divoké výhře nad Montrealem 6:5 po nájezdech. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a zakončil ho s 23 zákroky a 82procentní úspěšností.

Z vítězství se radoval také Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě. Český bek v závěru duelu s Chicagem asistoval u gólu Brocka Boesera do prázdné branky a vylepšil svou sezonní bilanci na 36 bodů (6+30). Canucks díky výhře 6:3 ukončili sedmizápasovou sérii proher, se 45 body ale dál zůstávají na dně celé NHL.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
13Detail
LIVE Sam. nájezdy
45Detail
LIVE
36Detail
LIVE
36Detail
LIVE Sam. nájezdy
65Detail
LIVE
24Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
--Tipsport2.373.912.62Detail
LIVE
--Tipsport1.954.043.33Detail
LIVE
--Tipsport1.884.153.45Detail
LIVE
--Tipsport2.183.952.86Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35711066312
2.Nathan MacKinnonColorado42611036055
3.Nikita KučerovTampa3264965729
4.Leon DraisaitlEdmonton3358916011
5.Macklin CelebriniSan Jose315788607
6.Martin NečasColorado2848765843
7.Kirill KaprizovMinnesota3540756311
8.Mark ScheifeleWinnipeg294675615
9.Jason RobertsonDallas3440746221
10.Matt BoldyMinnesota3537725918

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina623010616220:17886
2Tampa60299418211:16280
3Buffalo62316619214:18480
4Detroit632411721186:19077
5Montreal6122111018218:20676
6Pittsburgh612741317205:18075
7Islanders632312523186:18275
8Boston61268522205:19473
9Columbus612210821196:19372
10Ottawa61246922205:19469
11Washington63265725199:18969
12Flyers611991122177:19167
13Florida63256329191:21065
14Toronto631981125200:22165
15Devils622011229160:18664
16Rangers61159829166:19256
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado61384910235:15393
    2Dallas623171014216:17086
    3Minnesota6324131016213:18284
    4Anaheim622015324211:21773
    5Vegas632181420207:20172
    6Utah62267425196:16970
    7Edmonton63228825223:21668
    8Seattle Kraken61236923173:17967
    9San Jose601812525188:21065
    10Kings611691422160:18264
    11Nashville62217826185:21364
    12Winnipeg612141026175:18760
    13St. Louis62222929162:21257
    14Chicago621851029166:20156
    15Calgary61204730150:18555
    16Vancouver62136736163:23345

