Nečas zazářil proti Dallasu, Gudas se prosadil proti Montrealu. Bodoval i Hronek
Český hokejový útočník Martin Nečas v NHL pokračuje ve fantastických výkonech. Gólem, třemi nahrávkami a proměněným samostatným nájezdem řídil výhru Colorada 5:4 po nájezdech nad Dallasem a v šesti zápasech po olympijské pauze nasbíral už 14 bodů (6+8). Gólově se prosadil i kapitán Anaheimu Radko Gudas a bodem k výhře Vancouveru přispěl i Filip Hronek.
V duelu s Dallasem byl Nečas u všeho důležitého. V první třetině se podepsal pod dva přesilovkové góly hostů, Colorado ale i přes jeho příspěvek odcházelo do kabiny s jednobrankovou ztrátou. Ve druhé dvacetiminutovce svým 28. gólem v sezoně odpověděl na přesný zásah Jamieho Benna a 15 sekund před třetí sirénou připravil vyrovnávací branku pro Valerije Ničuškina.
Nečas i ruský forvard se prosadili také v nájezdech, které rozhodli prakticky totožnou kličkou, při níž poslali brankáře Jakea Oettingera na jednu stranu a na poslední chvíli ho po vzoru Petera Forsberga obhodili.
Nečas vylepšil svou sezonní bilanci na 76 bodů (28+48) a je šestým nejproduktivnějším hráčem ligy. V pořadí českých hokejistů má už čtyřbodový náskok na druhého Davida Pastrňáka (22+50).
Střelecky se v pátečním programu prosadil také obránce Anaheimu Radko Gudas. Kapitán Ducks svým druhým gólem v sezoně pomohl k divoké výhře nad Montrealem 6:5 po nájezdech. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim celý zápas a zakončil ho s 23 zákroky a 82procentní úspěšností.
Z vítězství se radoval také Vancouver s Filipem Hronkem v sestavě. Český bek v závěru duelu s Chicagem asistoval u gólu Brocka Boesera do prázdné branky a vylepšil svou sezonní bilanci na 36 bodů (6+30). Canucks díky výhře 6:3 ukončili sedmizápasovou sérii proher, se 45 body ale dál zůstávají na dně celé NHL.
