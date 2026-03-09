Předplatné

NHL ONLINE: Klapka u Kämpfa, český brankář proti Chicagu. Hronek hraje s Ottawou

Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skórovalZdroj: Profimedia.cz
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Český útočník David Kämpf ve Vancouveru dlouho nevydržel
Vejmelka hájí bránu Utahu
Karel Vejmelka v brance Utahu se činí proti New York Rangers
Český brankář Vítek Vaněček v dresu Utahu
Ani tři body Filipa Hronka nestačily, Vancouver padl s Carolinou
7
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

V NHL se už v pondělí ve 21:00 SEČ hraje souboj mezi Columbusem a Los Angeles. Adam Klapka v dresu Calgary bojuje na ledě Washingtonu, za který ve svém druhém zápase nastupuje David Kämpf. Utah měří síly s Chicagem a mezi tři tyče se staví jeden brankář z českého dua v podobě Karla Vejmelky a Vítka Vaněčka. Filip Hronek s Vancouverem čelí Ottawě. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35731086413
2.Nathan MacKinnonColorado43611046156
3.Nikita KučerovTampa34691035933
4.Leon DraisaitlEdmonton3458926111
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.David PastrňákBoston23527558-2
10.Jason RobertsonDallas3440746322

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Buffalo64336619225:19384
3Tampa62309419223:17282
4Detroit642511721189:19079
5Pittsburgh632751417213:18878
6Montreal6223111018222:20978
7Islanders642313523188:18377
8Boston63278622212:20076
9Columbus622210921200:19873
10Ottawa62256922212:19871
11Washington64265726200:19269
12Flyers6219101122181:19469
13Devils642111230166:19266
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers62159830169:19856
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas633181014220:17388
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Anaheim632015325211:22173
    5Utah63268425201:17372
    6Vegas642181421209:20572
    7Edmonton64238825227:21870
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9San Jose611812625189:21266
    10Kings621691423163:18664
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13St. Louis63232929166:21259
    14Calgary62214730155:18957
    15Chicago631851129169:20557
    16Vancouver63136836165:23646

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů