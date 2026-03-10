NHL ONLINE: Pastrňák proti Los Angeles, Nečas vs. McDavid. Hertl hraje v Dallasu
NHL pokračuje porcí třinácti zápasů i s českými hokejisty v akci. David Pastrňák a Pavel Zacha hrají v Bostonu proti Los Angeles. Martin Nečas v barvách Colorada nastupuje do duelu s Edmontonem. Tomáš Hertl za Las Vegas startuje v Dallasu. Do akce by měli jít brankáři Lukáš Dostál (Anaheim) a Karel Vejmelka (Utah). Představují se rovněž New York Islanders s Ondřejem Palátem či Calgary s Adamem Klapkou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|35
|73
|108
|64
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|43
|61
|104
|61
|56
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|34
|69
|103
|59
|33
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|34
|58
|92
|61
|11
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|32
|57
|89
|61
|7
|6.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|30
|48
|78
|62
|6
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|36
|40
|76
|64
|9
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|28
|48
|76
|59
|44
|9.
|David Pastrňák
Boston
|23
|52
|75
|58
|-2
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|34
|40
|74
|63
|22
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|63
|30
|10
|6
|17
|224:183
|86
|2
Buffalo
|64
|33
|6
|6
|19
|225:193
|84
|3
Tampa
|62
|30
|9
|4
|19
|223:172
|82
|4
Detroit
|64
|25
|11
|7
|21
|189:190
|79
|5
Pittsburgh
|63
|27
|5
|14
|17
|213:188
|78
|6
Montreal
|62
|23
|11
|10
|18
|222:209
|78
|7
Islanders
|64
|23
|13
|5
|23
|188:183
|77
|8
Boston
|63
|27
|8
|6
|22
|212:200
|76
|9
Columbus
|63
|22
|10
|10
|21
|204:203
|74
|10
Ottawa
|63
|26
|6
|9
|22
|214:198
|73
|11
Washington
|65
|27
|5
|7
|26
|207:195
|71
|12
Flyers
|63
|19
|10
|11
|23
|183:200
|69
|13
Devils
|64
|21
|11
|2
|30
|166:192
|66
|14
Florida
|63
|25
|6
|3
|29
|191:210
|65
|15
Toronto
|64
|19
|8
|11
|26
|202:226
|65
|16
Rangers
|63
|16
|9
|8
|30
|175:200
|58
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|62
|38
|5
|9
|10
|238:155
|95
|2
Dallas
|63
|31
|8
|10
|14
|220:173
|88
|3
Minnesota
|64
|24
|13
|11
|16
|215:185
|85
|4
Utah
|64
|26
|8
|5
|25
|203:176
|73
|5
Anaheim
|63
|20
|15
|3
|25
|211:221
|73
|6
Vegas
|64
|21
|8
|14
|21
|209:205
|72
|7
Edmonton
|64
|23
|8
|8
|25
|227:218
|70
|8
Seattle Kraken
|62
|23
|6
|9
|24
|177:186
|67
|9
Kings
|63
|16
|10
|14
|23
|168:190
|66
|10
San Jose
|61
|18
|12
|6
|25
|189:212
|66
|11
Nashville
|63
|21
|7
|8
|27
|187:216
|64
|12
Winnipeg
|62
|21
|5
|10
|26
|178:189
|62
|13
Chicago
|64
|18
|6
|11
|29
|172:207
|59
|14
St. Louis
|63
|23
|2
|9
|29
|166:212
|59
|15
Calgary
|63
|21
|4
|7
|31
|158:196
|57
|16
Vancouver
|64
|13
|6
|8
|37
|165:238
|46