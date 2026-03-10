NHL ONLINE: Pastrňák proti Los Angeles, Nečas vs. McDavid. Hertl hraje v Dallasu

Předplatné

David Pastrňák a Pavel Zacha.
David Pastrňák a Pavel Zacha.Zdroj: Profimedia
Martin Nečas v utkání proti Dallasu
Tomáš Hertl slaví gól za Vegas
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
Martin Nečas v dresu Colorada
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Martin Nečas se po olympijské přestávce vrací do akce za Colorado
David Pastrňák a Morgan Geekie slaví gól do sítě Montrealu
NHL pokračuje porcí třinácti zápasů i s českými hokejisty v akci. David Pastrňák a Pavel Zacha hrají v Bostonu proti Los Angeles. Martin Nečas v barvách Colorada nastupuje do duelu s Edmontonem. Tomáš Hertl za Las Vegas startuje v Dallasu. Do akce by měli jít brankáři Lukáš Dostál (Anaheim) a Karel Vejmelka (Utah). Představují se rovněž New York Islanders s Ondřejem Palátem či Calgary s Adamem Klapkou. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton35731086413
2.Nathan MacKinnonColorado43611046156
3.Nikita KučerovTampa34691035933
4.Leon DraisaitlEdmonton3458926111
5.Macklin CelebriniSan Jose325789617
6.Mark ScheifeleWinnipeg304878626
7.Kirill KaprizovMinnesota364076649
8.Martin NečasColorado2848765944
9.David PastrňákBoston23527558-2
10.Jason RobertsonDallas3440746322

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina633010617224:18386
2Buffalo64336619225:19384
3Tampa62309419223:17282
4Detroit642511721189:19079
5Pittsburgh632751417213:18878
6Montreal6223111018222:20978
7Islanders642313523188:18377
8Boston63278622212:20076
9Columbus6322101021204:20374
10Ottawa63266922214:19873
11Washington65275726207:19571
12Flyers6319101123183:20069
13Devils642111230166:19266
14Florida63256329191:21065
15Toronto641981126202:22665
16Rangers63169830175:20058
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado62385910238:15595
    2Dallas633181014220:17388
    3Minnesota6424131116215:18585
    4Utah64268525203:17673
    5Anaheim632015325211:22173
    6Vegas642181421209:20572
    7Edmonton64238825227:21870
    8Seattle Kraken62236924177:18667
    9Kings6316101423168:19066
    10San Jose611812625189:21266
    11Nashville63217827187:21664
    12Winnipeg622151026178:18962
    13Chicago641861129172:20759
    14St. Louis63232929166:21259
    15Calgary63214731158:19657
    16Vancouver64136837165:23846

