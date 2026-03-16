NHL ONLINE: Pastrňák měří síly s Devils, Nečas bojuje proti Pittsburghu. V akci Klapka

Agent: Galvas 2 roky v Liberci a pak rovnou do NHL. Co Svozil a Kometa?
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
David Pastrňák v akci proti Pittsburghu
Martin Nečas v dresu Colorada
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
David Pastrňák v NHL hraje na ledě New Jersey, Martin Nečas se s Coloradem představuje proti Pittsburghu. Adam Klapka se v dresu Clagary pokouší o zisk kanadských bodů v utkání v Detroitu. V zápasu Utahu nastupuje mezi třemi tyčemi Karel Vejmelka či Vítek Vaněček. Všechna utkání nejslavnější hokejové ligy světa sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37771146813
2.Nathan MacKinnonColorado44651096457
3.Nikita KučerovTampa34721066234
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095657
6.Mark ScheifeleWinnipeg315182663
7.Martin NečasColorado3149806244
8.Kirill KaprizovMinnesota3841796810
9.Jason RobertsonDallas3643796623
10.David PastrňákBoston24557961-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina663111618234:19290
2Buffalo67347620235:20088
3Tampa65319421231:18284
4Montreal6625111020233:22082
5Pittsburgh662851518223:20281
6Islanders672414524197:19181
7Boston662710623219:20780
8Detroit672511823195:20180
9Columbus6623111121212:20879
10Ottawa66286923225:20577
11Washington68285827212:20374
12Flyers6620111223191:20574
13Toronto682181227215:23870
14Florida66267330199:22069
15Devils662211231176:20168
16Rangers66199830189:20564
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado65395912247:16397
    2Dallas663391014232:17894
    3Minnesota6825131218226:19688
    4Anaheim672215327223:23377
    5Vegas672381422220:20976
    6Edmonton68258926238:23275
    7Utah67268627208:18874
    8Seattle Kraken66256926191:19971
    9San Jose652012627204:22970
    10Kings6617101524176:20069
    11Nashville66227928195:22567
    12Winnipeg662351028188:20266
    13St. Louis672431030177:22264
    14Chicago661871130175:21361
    15Calgary66224733165:20759
    16Vancouver66137838171:24648

