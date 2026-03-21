Skvělý Nečas! Tříbodovým večerem v Chicagu utnul sérii proher. Dostál předčil Vaněčka

Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje vstřelenou branku
Útočník Colorada Martin Nečas oslavuje vstřelenou branku
Po třech prohrách jsou zpátky a vítězné vlně. Hokejisté Colorada vyhráli 4:1 v Chicagu i díky velkému přispění českého útočníka Martina Nečase, který vstřelil gól a připsal si dvě asistence. NHL v noci nabídla ještě dva souboje krajanů. Obr Adam Klapka z Calgary se nahrávkou podílel na výhře 4:1 proti Floridě, za kterou poprvé v sezoně bodoval Tomáš Nosek (0+1). Brankářský duel v Utahu mezi Vítkem Vaněčkem a Lukášem Dostálem vyhrála jednička Anaheim Ducks, kteří na ledě Mammoth zvítězili 4:1.

Nečas bodoval po jednozápasové pauze a vylepšil svou sezonní bilanci na 84 bodů (32+52). Na ledě Chicaga si připsal dva body už v první třetině, ve které nejprve v 14. minutě poslal Colorado do vedení 1:0 a o dvě minuty později v přesilovce připravil branku pro Brocka Nelsona.

V úvodu třetí třetiny se asistencí podepsal pod gól Nazema Kadriho na 3:1 a podeváté v sezoně získal v jednom zápase alespoň tři kanadské body. Avalanche v závěru přidali ještě jednu branku a po třech prohrách se radovali z vítězství. Navíc jako první tým v lize překonali hranici 100 bodů.

Dostál ve svém 48. startu v aktuální sezoně vychytal 28. výhru a potvrdil, že v tomto ohledu v NHL patří mezi absolutní elitu. Na ledě Mammoth inkasoval po dvou minutách hry, v dalším průběhu zápasu ale svou branku zavřel a Ducks díky jeho výkonu odskočili v tabulce Západní konference Utahu na rozdíl dvou bodů.

Domácím k výhře nepomohl ani brankář Vítek Vaněček, který v utkání zlikvidoval 20 střeleckých pokusů a chytal s 90procentní úspěšností.

První bod v sezoně si připsal útočník Tomáš Nosek, jenž asistoval u jediné branky Floridy v duelu na ledě Calgary. Panthers v Albertě prohráli 1:4 a znovu se jim vzdálila možnost účasti v play off. Vítěznou branku Flames svou desátou asistencí v ročníku připravil Adam Klapka.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton37781157012
2.Nathan MacKinnonColorado45691146757
3.Nikita KučerovTampa38761146441
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356095674
6.Martin NečasColorado3252846544
7.David PastrňákBoston275784641
8.Mark ScheifeleWinnipeg315283682
9.Jason RobertsonDallas3744816823
10.Nick SuzukiMontreal2457816825

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina693113619245:20594
2Buffalo69367620242:20092
3Tampa67339421243:18688
4Pittsburgh682951618235:21084
5Boston692810823230:21584
6Montreal6825121021237:22584
7Detroit692711823203:20484
8Columbus6825111121223:21283
9Islanders692514525202:19583
10Ottawa68296924229:21179
11Washington70305827218:20578
12Flyers6820131223198:21078
13Devils692312232187:20972
14Florida69277332206:22971
15Toronto702181328219:24571
16Rangers69199833196:22164
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado684051013254:173100
    2Dallas6833101015237:18596
    3Minnesota7025141219231:20190
    4Anaheim692315427229:23780
    5Utah70288628219:19578
    6Edmonton70268927243:23977
    7Vegas692381424220:21576
    8Kings6818101624183:20572
    9Seattle Kraken68256928194:20871
    10Nashville68238928202:22971
    11San Jose672012629207:23970
    12Winnipeg682351129192:21267
    13St. Louis682431130178:22465
    14Chicago691971231181:22264
    15Calgary69235734173:21463
    16Vancouver68147839178:25450

