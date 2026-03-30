NHL ONLINE: Nečas v akci proti Calgary, Hertl a jeho Vegas hrají proti Hronkovi
NHL pokračuje dalšími pěti zápasy. Ondřej Palát a jeho Islanders hostí Pittsburgh, Colorado s Martinem Nečasem hraje proti Calgary. Lukáš Dostál s Anaheimem vyzve Toronto a dojde i na souboj českých reprezentantů. Tomáš Hertl v dresu Vegas přivítá na svém ledě Vancouver s Filipem Hronkem. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|42
|82
|124
|74
|14
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|81
|121
|68
|45
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|48
|69
|117
|71
|55
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|36
|62
|98
|71
|0
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|63
|92
|69
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|26
|65
|91
|73
|32
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|34
|55
|89
|69
|44
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|55
|89
|73
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|47
|87
|74
|24
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|73
|37
|9
|6
|21
|267:203
|98
|2
Carolina
|73
|33
|13
|6
|21
|258:216
|98
|3
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|4
Montreal
|73
|30
|12
|10
|21
|258:233
|94
|5
Boston
|74
|30
|12
|8
|24
|250:230
|92
|6
Islanders
|74
|28
|14
|5
|27
|216:209
|89
|7
Pittsburgh
|73
|29
|7
|16
|21
|250:234
|88
|8
Columbus
|74
|27
|11
|12
|24
|237:226
|88
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Flyers
|73
|23
|14
|12
|24
|216:219
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|73
|26
|12
|2
|33
|204:223
|78
|14
Toronto
|74
|23
|8
|13
|30
|230:260
|75
|15
Florida
|73
|27
|8
|3
|35
|216:244
|73
|16
Rangers
|74
|21
|9
|9
|35
|211:232
|69
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|72
|42
|6
|10
|14
|268:183
|106
|2
Dallas
|74
|34
|10
|12
|18
|252:203
|100
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|73
|24
|17
|4
|28
|245:251
|86
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|74
|24
|8
|16
|26
|232:234
|80
|8
Nashville
|74
|25
|9
|9
|31
|220:246
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|12
St. Louis
|72
|27
|4
|11
|30
|191:227
|73
|13
San Jose
|71
|21
|12
|7
|31
|215:253
|73
|14
Calgary
|73
|24
|7
|8
|34
|189:225
|70
|15
Chicago
|74
|20
|7
|13
|34
|192:244
|67
|16
Vancouver
|72
|14
|7
|8
|43
|185:273
|50