Boston padl na ledě Flyers, trefil se Zacha. Nečas bez bodu, Vladař slavil

Zdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
David Pastrňák se na ledě Buffala střelecky prosadil
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Daniel Vladař přispěl v NHL hokejistům Philadelphie 18 zákroky k výhře 2:1 v prodloužení nad Bostonem a byl zvolen třetí hvězdou zápasu. Překonal jej pouze Pavel Zacha po asistenci Davida Pastrňáka. Přihrávkou podpořil Jaroslav Chmelař kanonádu New York Rangers, který doma deklasoval Washington 8:1.

Zacha se prosadil v úvodu třetí třetiny v přesilové hře. Vladař neudržel Pastrňákovu střelu a odražený puk u levé tyčky přistrčil Casey Mittelstadt českému útočníkovi, který trefou do odkryté branky vyrovnal. „Podíval se na mě a pravděpodobně mohl sám zakončoval, ale přihrál mi,“ popsal Zacha jediný gól Bostonu.

Zachu, který prožívá nejproduktivnější sezonu v NHL, dělí už jen jeden gól, aby poprvé nastřílel i třicet branek v základní části. Pastrňákovi chybí tři body (29+68), aby počtvrté za sebou překonal stobodovou hranici.

Zápas rozhodl Porter Martone, jenž koncem března podepsal s klubem tříletý nováčkovský kontrakt. Ve věku 19 let a 161 dní je druhým nejmladším hráčem v historii NHL, který vstřelil svůj první gól v soutěži v prodloužení. Skóroval v přesilové hře pět na tři při vyloučení Pastrňáka a Charlieho McAvoye a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Druhou se stal Christian Dvorak, autor úvodní trefy z páté minuty.

Philadelphia vyhrála od olympijské přestávky 14 z 21 utkání a vyhoupla se poprvé od 12. ledna na postupové místo do play off. Ve vyrovnané tabulce Východní konference je osmá. Boston má o pět bodů více než Flyers a je šestý.

Rangers si vypracovali klíčový náskok v prostřední třetině, ovládli ji 5:0 a odskočili Washingtonu na 6:1. Pátá branka padla po akci čtvrtého útoku. Chmelař zavezl puk do pásma, předal jej Noahu Labovi a ten našel u levé tyčky volného Adama Sýkoru. Slovenský útočník nezaváhal a skóroval poprvé v sedmém startu v NHL. Hlavním strůjcem výhry byl Will Cuylle se svým prvním hattrickem v soutěži.

„Došla nám šťáva,“ řekl trenér Washingtonu Spencer Carbery. Jeho svěřenci vyhráli čtyři z pěti předchozích zápasů a vrátili se do boje o play off. Po prohře ale vzrostla jejich ztráta na Philadelphi na tři body. Capitals zbývají čtyři zápasy do konce základní části. „Je to frustrující, protože jsme bojovali, abychom se dostali zpět do hry o play off. Stálo nás to hodně sil a dnes to na nás bohužel dolehlo,“ vysvětlil.

První hattrick v NHL dal v neděli také Robert Thomas a řídil výhru St. Louis 3:2 v Coloradu. Zápas rozhodl v 58. minutě gólem z brejku dva jednoho. Přečíslení bránil nezvykle Martin Nečas, který byl na ledě u všech tří inkasovaných branek. „Byl to vyrovnaný zápas. Musím se ještě podívat na poslední gól. Nevím, proč Marty zaskakoval v obraně. Je tvrdé, že jsme prohráli takovým způsobem,“ řekl lídr Colorada Nathan MacKinnon, který stejně jako Nečas nebodoval a byl na ledě u všech tří gólů.

Série výher Montrealu se zastavila na čísle osm. Kanadský klub nenašel recept na Jacoba Markströma, který vychytal první nulu v sezoně, a podlehl doma New Jersey 0:3. Brankář poražených Jakub Dobeš sledoval zápas ze střídačky.

Montreal vstupoval do zápasu s jistotou play off, poté co jim ji zaručila nedělní výhra Minnesoty 5:4 v Detroitu. Výhru Wild, kteří ztratili ve třetí třetině tříbrankový náskok, zařídil Kirill Kaprizov. Lídr týmu rozhodl gólem v 59. minutě, čímž završil hattrick. Red Wing jsou po prohře ve Východní konferenci desátí s dvoubodovou ztrátou na osmou Philadelphii a sedmou Ottawu, která porazila Carolinu 6:3.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton43831267716
2.Nikita KučerovTampa42831257146
3.Nathan MacKinnonColorado51711227554
4.Macklin CelebriniSan Jose4165106753
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296897736
7.Nick SuzukiMontreal2768957736
8.Martin NečasColorado3658947343
9.Mark ScheifeleWinnipeg346094764
10.Jason RobertsonDallas4049897719

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa76399622277:211102
3Buffalo77388823266:231100
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado764461016287:196110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Nashville762610931231:25381
    9Kings7619121926208:23481
    10San Jose752412732231:26779
    11Winnipeg762671231215:23278
    12St. Louis762941231205:23878
    13Seattle Kraken752571132210:23775
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago772171435200:25370
    16Vancouver76157846201:29552

