NHL ONLINE: Chmelař v akci proti Buffalu, San Jose dál bojuje o play off
Zámořská NHL v noci na čtvrtek nabízí tři utkání. Z českých zástupců jde do akce útočník Jaroslav Chmelař z Rangers, kteří vyzvou již jistého postupujícího do play off z Buffala. O naději na vyřazovací část ještě nadále bojuje San Jose, které hraje s Edmontonem. V posledním duelu Toronto nastoupí proti Washingtonu. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|78
|36
|14
|6
|22
|281:233
|106
|2
Tampa
|78
|39
|9
|6
|24
|281:221
|102
|3
Buffalo
|78
|39
|8
|8
|23
|270:233
|102
|4
Montreal
|78
|32
|14
|10
|22
|273:245
|102
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|79
|31
|12
|10
|26
|264:246
|96
|7
Ottawa
|78
|35
|6
|10
|27
|264:240
|92
|8
Flyers
|78
|25
|15
|12
|26
|233:232
|92
|9
Columbus
|78
|27
|12
|12
|27
|245:241
|90
|10
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|11
Detroit
|78
|29
|11
|9
|29
|228:238
|89
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|78
|28
|12
|3
|35
|219:239
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|14
Florida
|78
|29
|8
|4
|37
|233:266
|78
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|77
|45
|6
|10
|16
|290:197
|112
|2
Dallas
|78
|35
|11
|12
|20
|262:214
|104
|3
Minnesota
|78
|30
|15
|12
|21
|261:225
|102
|4
Utah
|77
|31
|10
|6
|30
|254:223
|88
|5
Vegas
|78
|28
|8
|16
|26
|249:241
|88
|6
Edmonton
|78
|30
|9
|10
|29
|270:263
|88
|7
Anaheim
|78
|24
|17
|5
|32
|257:276
|87
|8
Nashville
|78
|27
|10
|10
|31
|238:256
|84
|9
Kings
|77
|19
|13
|19
|26
|211:236
|83
|10
San Jose
|76
|25
|12
|7
|32
|234:269
|81
|11
Winnipeg
|77
|27
|7
|12
|31
|221:234
|80
|12
St. Louis
|77
|29
|4
|12
|32
|206:241
|78
|13
Seattle Kraken
|77
|25
|7
|11
|34
|214:248
|75
|14
Calgary
|77
|25
|7
|9
|36
|202:247
|73
|15
Chicago
|78
|21
|7
|14
|36
|202:256
|70
|16
Vancouver
|77
|15
|7
|8
|47
|202:297
|52