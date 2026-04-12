NHL ONLINE: Boston s Čechy může stvrdit postup do play off, v akci i Palát nebo Hronek

Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Pavel Zacha v prodloužení rozhodl o výhře Bostonu v Buffalu
Hráči Bostonu slaví důležitou výhru
Klíčový obránce Bostonu Charlie McAvoy
David Pastrňák se na ledě Buffala střelecky prosadil
Základní část NHL vrcholí, do konce zbývá posledních pár hracích dnů. V neděli je na programu šest utkání, už od devíti českého času hraje Washington s Pittsburghem. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou pak v noci čelí Columbusu, a pokud Bruins uspějí, definitivně si zajistí účast v boji o Stanley Cup. V akci jsou i další čestí hokejisté, ONLINE přenosy z NHL sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton47861338016
2.Nikita KučerovTampa43851287544
3.Nathan MacKinnonColorado52741267856
4.Macklin CelebriniSan Jose4268110796
5.Martin NečasColorado3861997646
6.Mark ScheifeleWinnipeg346599794
7.David PastrňákBoston297099757
8.Nick SuzukiMontreal2871998037
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4450948021

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina803814622292:236110
2Buffalo80418823280:236106
3Tampa80409625284:224104
4Montreal8033141023277:251104
5Pittsburgh803471623288:25898
6Ottawa803761027272:24196
7Boston8031121027265:24896
8Flyers8026151227243:23994
9Columbus8028121228250:24892
10Washington80356930258:24391
11Islanders802914532231:23591
12Detroit803011930237:24691
13Devils802912336226:24785
14Florida80308438240:27380
15Toronto802391434247:29078
16Rangers80249938232:24575
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado794661116295:201115
    2Dallas8037111220269:218108
    3Minnesota8030151223266:232102
    4Vegas802891726255:24791
    5Utah793210631259:22890
    6Edmonton803191030275:26690
    7Anaheim792517532263:27789
    8Kings7921131926216:23787
    9Nashville8028101032241:26186
    10Winnipeg792871232225:24382
    11San Jose792512834240:28482
    12St. Louis793041233213:24780
    13Seattle Kraken792681134222:25279
    14Calgary79257938204:25473
    15Chicago802171438207:26870
    16Vancouver79158848207:30454

