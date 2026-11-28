ONLINE: Boleslav doma hostí Olomouc. Liberec hraje o další výhru na hřišti Teplic
Program 16. kola fotbalové Chance Ligy odstartovala páteční předehrávka, ve které brněnský Artis přehrál Slovácko 4:1 po divokém průběhu, kdy rozhodčí tasil hned čtyři červené karty. V sobotu se hrají další tři zápasy. Mladá Boleslav hostí olomouckou Sigmu, Teplice čelí Liberci a Hradec Králové zabojuje o další body proti Bohemians. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.
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Základní část - 2026/2027
Artis Brno - Slovácko 4:1
Artis otočil duel se Slováckem a zvítězil 4:1. Hosty poslal po půlhodině do vedení Marek Havlík v době, kdy hrál Artis po vyloučení Quadriho Adedirana z deváté minuty v deseti, před pauzou v oslabení srovnal Dominik Sarapata. Po změně stran dostal červenou kartu i hostující Tichomir Kostadinov a v 65. minutě otočil stav Alexis Alégué. V závěru byl ještě vyloučen gólman Slovácka Milan Heča a výhru nováčka v dlouhém nastavení podtrhli Neil Glossoa a Sacha Komljenovic.
|Zápas
|1
|0
|2
Pá 27. 11. · dohráno
ArtisSlovácko
|4:1
So 28. 11. 15:00
TepliceLiberec
|29%
|29%
|43%
So 28. 11. 15:00
Ml. BoleslavOlomouc
|37%
|27%
|36%
So 28. 11. 18:00
Hr. KrálovéBohemians
|44%
|28%
|28%
Ne 29. 11. 13:00
SlaviaBaník
|77%
|15%
|8%
Ne 29. 11. 15:00
ZbrojovkaPlzeň
|17%
|22%
|61%
Ne 29. 11. 15:00
JablonecPardubice
|48%
|27%
|26%
Ne 29. 11. 18:00
ZlínSparta
|13%
|20%
|67%
St 2. 12. 17:30 · dohrávka 12. kola
LiberecBaník
|53%
|26%
|21%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|11
|4
|0
|38:8
|37
|2
Liberec
|14
|9
|2
|3
|19:9
|29
|3
Ml. Boleslav
|15
|8
|4
|3
|23:15
|28
|4
Sparta
|15
|7
|3
|5
|27:17
|24
|5
Teplice
|15
|7
|3
|5
|24:23
|24
|6
Olomouc
|15
|7
|3
|5
|22:22
|24
|7
Plzeň
|15
|6
|5
|4
|31:23
|23
|8
Jablonec
|15
|6
|3
|6
|17:21
|21
|9
Zbrojovka
|15
|6
|3
|6
|18:23
|21
|10
Bohemians
|15
|5
|5
|5
|16:17
|20
|11
Pardubice
|15
|5
|3
|7
|20:21
|18
|12
Hr. Králové
|15
|5
|3
|7
|19:22
|18
|13
Artis
|16
|4
|4
|8
|22:30
|16
|14
Baník
|14
|4
|2
|8
|11:25
|14
|15
Slovácko
|16
|3
|4
|9
|18:32
|13
|16
Zlín
|15
|0
|3
|12
|11:28
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu