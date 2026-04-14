Vladař vychytal Flyers výhru a postup do play off. Nečas u triumfu v Edmontonu

Daniel Vladař pomohl k obratu s Carolinou a vytáhl Philadelphii do play off • Zdroj: NHL.com
Flyers s Danielem Vladařem postupují do play off
Daniel Vladař měl v pondělním zápase NHL čtyřiadvacet zákroků, Philadelphia porazila Carolinu 3:2 po nájezdech a jako poslední tým Východní konference postoupila do play off.

Domácí Flyers přitom neměli ideální vstup do zápasu a osmadvacetiletý Vladař inkasoval oba góly už v první třetině. Překonali ho Bradly Nadeau a v přesilovce Nikolaj Ehlers.

Kontaktní branku Philadelphie dal v 28. minutě Matvej Mičkov a těsně po polovině utkání srovnal během početní převahy Trevor Zegras.

V prodloužení se o vítězi nerozhodlo a na řadu přišly nájezdy, v nichž nikdo z hráčů Hurricanes na Vladaře nevyzrál. Naopak za Flyers byl ve čtvrté sérii v koncovce úspěšný Tyson Foerster.

Philadelphia zvítězila v pátém z posledních šesti utkání a poprvé od sezony 2019/20 postoupila do vyřazovacích bojů o Stanleyův pohár. V prvním kole play off změří síly v Pensylvánském derby s rivalem z Pittsburghu.

NHL - Základní část - 2025/2026

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton48861348116
2.Nikita KučerovTampa44861307644
3.Nathan MacKinnonColorado53741277956
4.Macklin CelebriniSan Jose4468112808
5.Mark ScheifeleWinnipeg3566101803
6.Nick SuzukiMontreal29721018138
7.Martin NečasColorado3861997746
8.David PastrňákBoston297099765
9.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
10.Jason RobertsonDallas4551968123

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina813814722294:239111
2Buffalo81428823285:237108
3Tampa814010625288:227106
4Montreal8134141023281:252106
5Pittsburgh813471624288:26198
6Boston8132121027268:25098
7Ottawa813761127275:24597
8Flyers8126161227246:24196
9Washington81366930261:24393
10Columbus8128121229252:25192
11Detroit8130111030240:25092
12Islanders812914533232:23991
13Devils812913336230:25087
14Florida81318438243:27582
15Toronto812391435252:29678
16Rangers81249939234:24875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado804671116297:202117
    2Dallas8138111220275:223110
    3Minnesota8130151224269:238102
    4Vegas812991726261:24993
    5Edmonton813191130276:26891
    6Utah803210632260:23290
    7Anaheim802517632266:28190
    8Kings8022131926221:24089
    9Nashville8128101033243:26486
    10San Jose802612834243:28684
    11Winnipeg802871233227:24982
    12St. Louis803141233219:25082
    13Seattle Kraken802681135225:25779
    14Calgary80267938208:25575
    15Chicago812171439208:27370
    16Vancouver80159848211:30756

