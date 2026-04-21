Vladař vynuloval v play off Pittsburgh a Flyers uspěli i podruhé. Vyhrála i Carolina
Český hokejový brankář Daniel Vladař 27 zákroky pomohl Philadelphii k výhře 3:0 nad Pittsburghem a vychytal svou první nulu v play off NHL. Flyers hlavně díky českému brankáři zvládli i druhý duel na hřišti soupeře a v prvním kole bojů o Stanley Cup vedou 2:0 na zápasy.
Český brankář v Pittsburghu navázal na vydařený výkon z prvního utkání a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Philadelphia na ledě Penguins potvrdila parádní formu z posledních týdnů a v součtu se závěrem základní části vyhrála osmý z devíti zápasů.
U sedmi z těchto výher byl na ledě i Vladař, který poprvé v kariéře vstoupil do play off jako týmová jednička. Po prvních dvou zápasech vyřazovacích bojů má český brankář fantastickou úspěšnost zákroků přesahující 95 procent.
Z vychytaného čistého konta se český brankář v NHL radoval po téměř roce a půl. Naposledy ani jednou neinkasoval ještě v dresu Calgary na začátku prosince 2024. Druhou výhru Flyers v sérii řídil gólem a asistencí Garnet Hathaway.
Stoprocentní je po dvou zápasech také Carolina, která doma proti Ottawě zvládla i zatím nejdelší zápas v aktuální ligové sezoně. Bitvu ve druhém utkání série rozhodl až v 94. minutě Jordan Martinook.