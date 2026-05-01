Dostál vychytal postup přes Edmonton, McDavid končí! Minnesota vyřadila Dallas

Lukáš Dostál v akci proti Edmontonu
Lukáš Dostál v akci proti Edmontonu
Anaheim se raduje proti Oilers
Connor McDavid v akci proti Ducks
Další gólová radost Ducks
Hokejisté Minnesoty v šestém zápase prvního kola play off NHL porazili na vlastním ledě Dallas s Radkem Faksou 5:2 a zajistili si postup do semifinále Západní konference, ve kterém vyzvou Colorado. Dál jde i Anaheim, kterému postup přes Edmonton vychytal český gólman Lukáš Dostál. Ducks porazili Oilers s Connorem McDavidem 5:2 a sérii ovládli 4:2 na záoasy.

Minnesota do zápasu vstoupila lépe a po gólu obránce Quinna Hughese vedla po první třetině 1:0, Dallas ale dokázal průběh zápasu otočit. Klíčem k postupu nakonec byla rychlá odpověď na gól hostů na 2:1.

Necelou minutu po trefě Marvika Bourquea srovnal stav utkání Vladimir Tarasenko a v polovině třetí třetiny obstaral vítězný zásah obránce Hughes, který se pod postup podepsal bilancí 2+1.

Při závěrečném risku bez brankáře dvakrát udeřil Matthew Boldy a uzavřel tak na konečných 5:2 pro domácí. Wild postoupili přes první kolo play off poprvé od sezony 2014/2015, naopak Dallas končí hned na úvod play off po třech účastech v konferenčním finále.

Stav série: 4:2
