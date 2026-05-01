McDavid drsně o Oilers: Jsme průměr s vysokými cíli. Co je nevyhnutelné, aby slavil?
Po dvou promrhaných finálových účastech nastalo trpké vystřízlivění. Edmonton v letošním ročníku NHL nedokázal projít ani přes první kolo play off, poměrem 2:4 na zápasy narazil proti Anaheimu. Slavila parta českého brankáře Lukáše Dostála, čímž se zároveň opět odsouvá naděje, že velikán Connor McDavid získá Stanley Cup. „Byli jsme jen průměrným týmem s vysokými očekáváními,“ pravil kapitán Oilers drsně po vyřazení. V jeho případě se nejspíš nabízí jediné řešení situace.
Jste od něj zvyklí na mnohem lepší příspěvek. A to při vědomí, že Connor McDavid zakončil vyřazovací část s bilancí 1+5 v šesti zápasech. Kolik hráčů by takový výkaz bralo všemi deseti?
Jenže devětadvacetiletý útočník byl na ledě často i při průšvizích a inkasovaných brankách. S hodnotou -8 ve statistice plus/minus patří k historicky nejhorším hráčům Edmontonu v rámci jediné série play off. Hůř si vedl jen zadák Darnell Nurse předloni proti Vancouveru s numerem -9. Třeba ve třetím klání s Anaheimem měl McDavid gól i asistenci, přesto skončil na -4.
Zámořská média tvrdí, že kanadského velikána limitovalo zranění, mužstvo kolem něj vůbec bylo rozsekané zdravotními patáliemi a svůj plný potenciál nevyužilo. Těží z toho Ducks, kteří poprvé od roku 2017 zavítají do druhého kola. Nicméně pro McDavida s Leonem Draisaitlem jde o další nechtěný zářez v soupisu zklamání. Na výrazné týmové vítězství stále čekají.
Změní McDavid tým?
„Celý rok jsme se snažili najít konzistenci výkonů. Bylo to tak opravdu po celou sezonu. Očividně se to nepodařilo ani v play off,“ mrzelo McDavida, že tým nedokázal nakopnout.
Dvě prohraná finále Stanley Cupu s Floridou aktuálně pálí o to víc. McDavid má v čerstvé paměti také ztracený souboj o zlato na olympijských hrách proti USA. Jedinou akci, kterou v dospělé kariéře vyhrál, bylo mistrovství světa před deseti lety. Započítat můžete ještě loňský uměle vytvořený turnaj 4 Nations, kde se však, jak název napovídá, sešly jen čtyři elitní země.
Ožívá myšlenka, že aby nastal McDavidův sukces na klubové úrovni, musí zakusit změnu prostředí. Edmonton měl řadu příležitostí vystavět kolem nejlepšího hráče planety zlatý tým, jenže šance prováhal. Věčně řešené brankoviště vlastně nikdy nezískalo ideální podobu. Letos Oilers krutě narazili u výměny Stuarta Skinnera za nově příchozího Tristana Jarryho z Pittsburghu. Ten v play off zahříval střídačku na úkor slabě chytajícího Connora Ingrama.
Ale nejde jen o gólmany. Držet v současné NHL jakýkoliv tým dlouhodobě na vrcholu je nadlidský výkon. Vědí to i v Dallasu, kde koketovali s myšlenkou na Stanley Cup tak dlouho, až letos fičeli ven hned v úvodním kole s Minnesotou. Edmonton je na tom podobně.
Diskuze mohou přejít v hádky
„Není tajemstvím, že když se tým tlačí za vítězstvím každým rokem, a my jsme to zažili v posledních pěti, šesti letech, tak se vzdává výběrů v prvních kolech draftu i budoucích nadějí. A my už moc mladých hráčů nemáme, což víte,“ pravil McDavid ještě v říjnu.
Není hloupým hráčem, takže když se rozhodovalo o jeho další budoucnosti v klubu, podepsal rozumný kontrakt na dva roky. Vůbec nejde o to, aby si s rostoucími platovými stropy napříště mohl říct o ještě zajímavější balík. Krátké okno mu však dává možnost operativně vyhodnotit, jestli Edmonton reálně může zaútočit na Pohár. Pokud takovou variantu neuvidí, zažádá o přestup, případně další kontrakt podepíše na jiné adrese, kde zkusí konečně naplno uspět.
„Connor se určitě zajímá o stav mužstva. Chce vědět, co se v klubu chystá, jak přemýšlíme a kde vidíme tým. Zároveň chce vědět, co může sám zlepšit. Jsou s ním vždycky dobré diskuze, vzájemné dialogy. Není to jen úžasný hráč, ale chytrý chlap,“ řekl generální manažer Oilers Stan Bowman.
Konstruktivní výměny názorů však časem mohou přejít v naštvání a hádky, zda Edmonton někdy velká slova zúročí. Protože jak tvrdí sám McDavid, letos byl tým jen průměrný.