Dostál slaví výhru, o nulu přišel šest sekund před koncem. Dobeš na úvod padl
Brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu 22 zákroky k výhře 3:1 ve Vegas a vyrovnání série druhého kola play off NHL na 1:1. O čisté konto přišel až šest sekund před koncem. Naopak se nedařilo Jakubu Dobešovi, který v úvodním utkání s Buffalem inkasoval čtyřikrát z 16 střel a Montreal prohrál 2:4.
Anaheim poslal do vedení ve 32. minutě Beckett Sennecke. Na něj v čase 46:36 navázal Leo Carlsson a tři minuty před koncem zápasu přidal třetí zásah hostujícího celku Jansen Harkins.
O první čisté konto při premiérové účast v play off pak Dostála, jenž kryl 21 střel, připravil šest sekund před koncem při přesilové hře kapitán Vegas Mark Stone, který tečoval střelu Jacka Eichela.
Český útočník Tomáš Hertl za Golden Knights odehrál necelých 12 minut, předvedl tři hity a strávil dvě minuty na trestné lavici. Anaheim se i nadále musel obejít bez zraněného obránce Radka Gudase.
Dobeš, který měl proti Buffallu jen 12 zákroků, inkasoval už v páté minutě, kdy z první střely Sabres v utkání otevřel skóre Josh Doan. O pár minut později v přesilové hře přidal druhý gól domácích Ryan McLeod.
Montreal v závěru prvního dějství rovněž v početní výhodě zásluhou kapitána Nicka Suzukiho snížil, ale Buffalo ve druhé třetině díky gólům Jordana Greenwaye a Bowena Byrama odskočilo do tříbrankového vedení. Za hosty už jen korigoval Kirby Dach.
„Sami jsme se střelili do nohy špatným vstupem do utkání, ale nakonec jsme odehráli docela dobrý zápas,“ řekl Suzuki. „Teď už zhruba víme, jak by to mohlo vypadat po zbytek série, takže doufám, že se v ní budeme zlepšovat,“ dodal.