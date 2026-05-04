Dobeš ukradl postup a schytal pěnu: Jsem na sebe moc pyšný. V Kanadě je za boha
V sedmém zápase porazil svého oblíbeného gólmana, během rozhovoru pro televizi schytal dávku pěny do obličeje. Jakub Dobeš patřil k hrdinům klíčové sedmé bitvy série Montrealu s Tampou. Na střely vyhráli Lightning 29:9. Přesto zvítězili Canadiens 2:1 a po pěti letech postoupili do druhého kola play off. „Je to pro nás velká věc. Máme mladé mužstvo, ukázali jsme, co v nás je. A že není vůbec snadné nás porazit,“ řekl autor postupového gólu Alex Newhook.
Nebylo to vítězství jako z učebnice. Tím spíš, že domácí Bolts hosty většinu zápasu přehrávali. Canadiens ve druhé třetině dokonce poprvé v dějinách klubu neměli v utkání play off ani jeden střelecký pokus. A nejen to – žádný tým v historii NHL ještě nezvítězil ve vyřazovacích bojích na tak malý počet střel.
Jakub Dobeš měl podstatně víc práce než jeho vzor Andrej Vasiljevskij na opačné straně. Překonal ho jen Dominic James v přesilovce, po polovině zápasu vyrovnával na 1:1. Všech sedm zápasů série skončilo o gól. Rozhodovaly centimetry. Vítězný gól Habs padl v čase 51:07. Bylo příznačné, že přišel po odrazu vyraženého puku od zadního mantinelu. Newhook praštil do skákajícího kotouče bekhendem a o Vasiljevského kalhoty ho nasměroval do sítě.
Tohle Canadiens stačilo, zbytek dotáhl Dobeš. „Byl první, druhou i třetí hvězdou zápasu…Přechytal Vasiljevského, který má Stanley Cup z let 2020 a 2021,“ napsal Stu Cowan v listu Montreal Gazette. „Dobeš pro nás tohle utkání ukradl. Abyste porazili tak silného soupeře, potřebujete i trochu štěstí. A my ho měli,“ prohlásil kouč Canadiens Martin St. Louis, sám bývalá hvězda Tampy. Lightning po překvapivé porážce vypadli už čtvrtou sezonu po sobě v prvním kole.
Tým, který měl v sedmém duelu aspoň o 20 střel míň než soupeř, vyhrál sedmý zápas play off naposledy v roce 2010, kdy Jaroslav Halák dovedl Canadiens rovněž k postupu z prvního kola přes Washington. Nakonec dospěli až do třetí rundy. Tentokrát se však Habs nevynořili jen tak odnikud. Potřetí vyplenili arénu Lightning, podařilo se jim utlumit Nikitu Kučerova, který dal v základní části 44 gólů. V play off mu dopřáli jediný. Ruský útočník se spíš snažil provokovat Dobeše.
„Nemyslím si, že bych předvedl něco speciálního. Během sezony mě kluci mnohokrát podrželi, já se jim to nyní snažil oplatit,“ vracel se 24letý rodák z Ostravy. „Někdy nemají svůj den oni, jindy ho nemám já. Ale vždycky se navzájem podporujeme. Taková je naše mentalita. Máme výborný tým se skvělými lídry,“ dodal český gólman.
Při potřásání rukou si popovídal s Vasiljevským, který je jeho vzorem. „Nemohl jsem tomu uvěřit,“ líčil Dobeš. „Nechci být sentimentální, ale snil jsem o tom už… ani nevím odkdy… Prostě jsem měl víc štěstí a porazil jsem ho v sérii na čtyři vítězství. Jsem na sebe moc pyšný, ale musím se držet při zemi. Mám pocit, že jsme tak dobří, že bez ohledu na situaci nebo okolnosti vždycky najdeme cestu k vítězství. Čeká nás Buffalo. Nesmíme se spokojit s tím, co máme. Musíme pokračovat dál a zopakovat to samé. Na druhé kolo se opravdu těším,“ dodal.