Dostál přišel o nulu šest sekund před koncem, pak hovořil s idolem: Je cool s tebou mluvit
Na závěr kvalitního představení měl pech. Téměř šedesát minut byl Lukáš Dostál v brance Anaheimu bezchybný. Až šest sekund před konečnou sirénou těsně před ním tečoval puk Mark Stone a Čech o čisté konto přišel. S naštváním ale na mistra světa z roku 2024 nechoďte. „Nezáleží na tom, pořád je to jeden bod do série. Vždycky říkám, že je jedno, jaké je skóre,“ vyprávěl Dostál po výhře 3:1. Ve druhém kole play off proti hokejistům Vegas je stav vyrovnaný 1:1 na zápasy.
Byl to pro něj památný večer. Lukáš Dostál v noci ze středy na čtvrtek pochytal 21 střel Vegas, o první nulu v play off v kariéře přišel až v závěru a velkou měrou se podepsal pod srovnání série do stavu 1:1. Po utkání měl navíc možnost si na dálku popovídat se svým vzorem Henrikem Lundqvistem v televizním rozhovoru.
„Když jsem vyrůstal, vždycky jsem vzhlížel k brankářům v mém mateřském klubu, v Brně. Ale když jsem byl starší, koukal jsem na tebe a Careyho Price. Takže je cool s tebou teď moct mluvit,“ usmíval se Dostál při rozpravě se švédskou legendou.
Ikona New York Rangers jen před pár lety kralovala NHL, později se posunula do role televizního experta. Ve studiu se teď podivovala tomu, jaké postavení mají za oceánem čeští brankáři. V osmi týmech, jež zůstaly v boji o Stanley Cup, jsou jedničkami hned tři Češi. Vedle Dostála v Anaheimu hájí brankoviště Philadelphie Daniel Vladař a v Montrealu je prvním gólmanem Jakub Dobeš.
Dostál byl druhou hvězdou zápasu
„Upřímně nemám ponětí,“ rozesmál se Dostál, když padla otázka, čím to je. „Česká gólmanská škola odvádí opravdu dobrou práci. Máme hodně prospektů a já jsem šťastný, že to kluci dokázali. I v draftu, co bude, je potenciálně hodně českých brankářů. Česká gólmanská škola odvádí opravdu dobrou práci,“ zamyslel se posléze.
Sám dělá nástupcům legendárního Dominika Haška dobrou reklamu. V prvním kole play off pomohl Ducks k postupu přes favorizovaný Edmonton, teď zatápí Vegas. Po úvodní porážce 1:3 se Anaheim bez kapitána Radko Gudase vykoupil vítězstvím ve stejném poměru.
„Není pro nás úplně tradiční, abychom hráli takový zápas s málo góly. Ale jen tak můžete být v play off úspěšní. Musíte vyhrávat zápasy, jako byl tenhle. Ukázali jsme, že to je potřeba, aby každý odevzdal maximum, abychom vyhrávali takové zápasy,“ rozpovídal se po utkání hlavní trenér Joel Quenneville.
S úspěšností 95,5 procenta si Dostál odnesl ocenění druhé hvězdy utkání, jedničkou se stal autor vítězné trefy Leo Carlsson. Sám Čech ale svůj výkon nepřeceňoval a pochvalně mluvil o přínosu spoluhráčů, jejich blocích a obětavosti. „Odvedli kus práce. Říkal jsem Peteru Budajovi, že Vegas si asi jeden gól zasloužilo. Zblokovali jsme tolik střel, párkrát tam měli odkrytou branku. Kluci ale předvedli pár skvělých zákroků. Já už jsem v tom plaval, ale pomohli mi,“ vykládal.
Otázka ze studia posléze mířila právě na Budaje. Slovenského trenéra gólmanů, pod jehož vedením se Dostál zlepšuje. „Je úžasný. Je unikátní, že s ním můžu mluvit rodnou řečí. Nemůžu si na něj stěžovat, má tunu zkušeností, hrál se skvělými brankáři. Může mi jako mladému klukovi hodně pomoct,“ ocenil pětadvacetiletý Čech.
Další těžká fuška ho čeká v noci z pátku na sobotu. Série se přesune na domácí led Ducks. „Poslední dva zápasy od nás nebyly nejlepší, ale dobrá zpráva je, že se můžeme zlepšit. Nehráli jsme náš nejlepší hokej. Je to 1:1 a teď si s tím musíme poradit,“ hlásil Stone z tábora Golden Knight před pokračováním série.