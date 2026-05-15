Dostál v play off končí, dál jde Hertl. Přijede na MS? Dobeš posunul k postupu Montreal
Pro Anaheim a Lukáše Dostála končí za mořem sezona. Ducks prohráli ve druhém kole play off NHL s Vegas 1:5, Tomáš Hertl na straně vítězů si připsal bod za asistenci. Český brankář je tak teoreticky volný pro mistrovství světa ve Švýcarsku. To Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistů Montrealu 6:3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3:2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále Východní konference.
U Dostála zatím nikdo z reprezentace ani nenaznačil, že by mohlo jít o reálnou variantu. Česká olympijská jednička má za sebou náročný program s 67 zápasy v NHL a dalšími čtyřmi na ZOH. Jeho krajan a týmový spoluhráč z obrany Radko Gudas vinou zranění kolene naskočil jen dvakrát v dubnu, v závěru play off chyběl úplně.
Hráči Vegas vedli po úvodní třetině 3:0. Pod úvodní dvě branky se podepsal Mitch Marner, se 16 body nejproduktivnější hráč play off. Nejdříve skóroval z úniku, ve kterém obelstil Dostála efektní kličkou. Při druhém gólu uvolnil v oslabení Bretta Howdena, jenž akci zakončil střelou do odkryté branky.
Poté se zapsal do statistik i Hertl, po jehož vyhraném vhazování využil přesilovou hru Shea Theodore. Český útočník nasbíral v posledních třech zápasech série čtyři body (2+2).
Anaheimu dal naději ve 33. minutě gól Mikaela Granlunda, ale hosté odskočili v poslední třetině dvěma trefami Pavla Dorofejeva na 5:1. Při posledním gólu si Dostál nepohlídal prostor u levé tyčky a pustil střelu z ostrého úhlu.
Vegas vyhráli sérii 4:2 a do finále konference postoupil poprvé od roku 2023, kdy získal Stanleyův pohár. V dalším kole se Golden Knights střetnou s Coloradem s Martinem Nečasem.
Dobeš krok od postupu
Dobeš inkasoval všechny góly v úvodních jedenácti minutách, během kterých se Buffalo dostalo třikrát do vedení. Skóre otevřel Jason Zucker, od jehož brusle se odrazil puk do těla Mikea Mathesona a skončil v brance. Druhý gól domácích vsítil Josh Doan střelou bez přípravy zpoza levého kruhu. Potřetí inkasoval český brankář mezi betony, kam se z rychlého protiútoku trefil Konsta Helenius.
Montreal v úvodní třetině dvakrát rychle vyrovnal, o což se postarali svými trefami Cole Caufield a Alexandre Texier. Zápas rozhodl kanadský klub v rozmezí 29. až 38. minuty, kdy se prosadili Josh Anderson, Jake Evans a Nick Suzuki.
Výhru pojistil ve 44. minutě z přesilové hry Ivan Děmidov a Dobeš zneškodnil ve třetí třetině všech dvacet střel. Po třech bodech si připsali Nick Suzuki (1+2) a Juraj Slafkovský (0+3), první dvě hvězdy zápasu.