Příběhy draftu: úroda gólmanů, švédský rekord, dvojčata pro Pittsburgh a moldavský gigant
Gavin McKenna, nebo Ivar Stenberg? Nejvyšší pozice v letošním draftu NHL připadla Kanaďanovi, ale jen prvním kolem prošlo rekordních sedm Švédů. „Pane McKenno, rádi bychom vás vybrali do týmu Toronto Maple Leafs,“ oznámila popová hvězda Justin Bieber. Osmnáctiletý útočník se minulý pátek stal první jedničkou původem z Yukonu a třetí, která oblékla dres Leafs. Z videa ho pozdravil Auston Matthews. Nástup talentu ze severních teritorií, jehož děda patřil k domorodému kmeni, odstartoval řetězec událostí. Přinášíme další momenty, které budou draft 2026 připomínat.
Brankářská sklizeň, ale…
U gólmanů tolik nezáleží na pozici v draftu. Careyho Price si zajistil Montreal coby pětku v celkovém pořadí, Pekku Rinneho zase Nashville z 258. místa. Oba jsou dnes členy Hockey Hall of Fame. Letošním draftem prošlo 32 brankářů. Je to nejvíc od roku 2005, kdy byl zredukován na sedm kol. Žádného však kluby nedraftovaly v prvním kole. Tobias Trejbal se dostal na řadu jako 42. v pořadí. Jeho výběr však nespustil vlnu brankářů, k čemuž často dochází. Dalšími vybranými gólmany byli Jurij Ivanov, jehož bral Boston z 56. místa, Martin Psohlavec (Philadelphia) jako číslo 62 a ve třetím kole Michal Oršulák (Detroit). Českých gólmanů se urodilo požehnaně, v draftu jich kluby sklidily celkem šest. Nedostalo se naopak na Jana Láryše, který byl taky přímo na místě.
Syn přeskočil otce
Z Čechů zaujal na dražbě talentů nejvíc Adam Novotný, jehož si vzal Vancouver v prvním kole z 24. pozice. S 34 góly za Peterborough v OHL patřil k nejlepším střelcům mezi hráči způsobilými pro letošní draft. Hlavním tahákem Canucks pro letošní draft se však stal Caleb Malhotra, který je synem nového kouče Mannyho Malhotry. Klub si ho vybral jako číslo tři v celkovém pořadí, o čtyři pozice výš, než v roce 1998 draftovali New York Rangers jeho otce. „Celý týden jsme se bavili o tom, že chci, aby mě vybrali dřív než jeho. Rozhodně mu to dám pořádně sežrat,“ smál se. Teprve podruhé v historii ligy byl po otci draftován v TOP 10 taky jeho potomek. Prvním takovým případem dvou generací byli Darryl Sittler (8., 1970) a Ryan Sittler (7., 1992).
Ocelová dvojčata
Tomáš Galvas se napotřetí dočkal. Juniorského vicemistra světa draftoval ve druhém kole z 52. místa Pittsburgh. Ještě předtím klub z Města oceli vsadil na synergii dvojčat. V prvním kole si Penguins vybrali jako číslo 22 Liama Rucka. Ve druhém si zajistili jeho o osm minut mladší dvojče Markuse. Stobodoví sourozenci ovládli bodování WHL a táhli tým z Medicine Hat. Bylo v zájmu klubu ulovit oba. „Doufali jsme, ale člověk nikdy neví. O tomhle jsme snili,“ usmíval se Markus, který šel z 39. pozice. Ruckovi jsou celkově osmou bratrskou dvojicí a první za 16 let draftovanou jedním klubem NHL ve stejném roce. Nejvíc prosluli Daniel a Henrik Sedinovi. V roce 1999 je po sérii výměn jako dvojku a trojku draftu získal Vancouver.
Zahradní slavnost
Calgary Flames vybírali v prvním kole ze šesté pozice a chtěli získat obránce. Carson Carels se odvodu v Buffalu osobně nezúčastnil. Důvod? Pomáhal na rodinné farmě v Cypress River v kanadské Manitobě. Dopoledne pracoval, pak si šel zabruslit a večer sledoval průběh draftu na zahradě s rodinou a přáteli. Jakmile člen Síně slávy a bývalý kapitán Flames Lanny McDonald oznámil z pódia jméno beka Prince George z WHL, objevily se záběry ze sešlosti, která se proměnila v zahradní slavnost. „Připadalo mi to neskutečné. Od začátku jsem si myslel, že Calgary by mi mohlo sednout, a všechno vyšlo. Takovou atmosféru jsem na farmě ještě nezažil,“ svěřil se Carels.
Lotyšská hrdost
Dosud nejvýš draftovaným Lotyšem byl Zemgus Girgensons, útočník Tampy Bay, jehož si v roce 2012 vyhlédlo Buffalo ze 14. místa. Alberts Šmits ho trumfnul. Talentovaný obránce finského Jukuritu dohrával sezonu v Mnichově a z hráčů způsobilých pro letošní draft byl jediný, kdo reprezentoval svou zemi na olympiádě. Zúčastnil se i šampionátů dvacítek a dospělých. New York Rangers si ho vytáhli z 5. pozice. „Má to pro mě velký význam. Taky pro rodinu a celé Lotyšsko. Dokazuje to, že bez ohledu na původ můžete v kariéře dosáhnout spousty věcí,“ prohlásil hrdě Šmits, jenž dostal od NHL E.J. McGuire Award udělovanou mladému hráči, který nejlíp ztělesňuje odhodlání dosahovat špičkových výkonů díky silné povaze, soutěživosti a herním schopnostem.
Z inlinu do prvního kola
Má za sebou hodně neobvyklou sportovní cestu. Útočník Jaxon Cover se narodil na Floridě, mládí ale strávil na Kajmanských ostrovech a k bruslení na ledě měl hodně daleko. Věnoval se inline hokeji a až po přesunu do Kanady ve dvanácti letech vykročil za snem o NHL. Po šesti letech je z hráče London Knights poslední volba v prvním kole draftu. „Když něco opravdu milujete, nemusíte to hrát celý život. Chci naučit děti, že i když jste z neobvyklého místa, pořád můžete dělat sport, který milujete,“ vykládal Cover poté, co spojil hokejovou budoucnost s Ottawou.
Rekordní obr z Moldavska
Nepřehlédnete ho. Obránce Alexander Karmanov z Moldavska narostl do úctyhodných 216 centimetrů, navrch se může chlubit 123 kilogramy váhy. Po víkendu je zase o chlup větší šance, že ho jednou uvidí fanoušci v NHL. Obr z Kišiněva přišel na řadu jako 201. v pořadí, šanci mu dalo San Jose. Už teď je nejvyšším draftovaným hráčem v historii, v budoucnu by mohl předčít Zdena Cháru jako největšího giganta mezi hráči zámořské soutěže. „Mnohem pravděpodobnější scénář je, že nebude schopen držet krok s tempem hry v NHL. Na svou velikost je hbitý, ale jeho hbitost vypadá jinak v porovnání s menšími hráči,“ upozorňoval ve svém hodnocení server The Hockey Writers.
Další Iginla v Calgary
Jeho jméno je s Calgary Flames neoddělitelně spojené. Jarome Iginla odehrál za kanadský klub šestnáct sezon, během 1219 utkání základní části posbíral luxusních 1095 bodů (525+570) a s náskokem více než 250 zápisů je nejproduktivnějším mužem v historii týmu. Rodinná sbírka v dresu Flames se bude moct brzy rozšířit. Calgary si na letošním draftu vybralo ze 65. pozice syna legendy Joea Iginlu. „Jako první mi řekl, že on s tím nemá nic společného,“ popisoval Iginla junior reakci svého otce, když Flames oznámili jeho jméno. Staršího bratra Tije si už před dvěma lety vybral Utah.
Samoa poprvé v NHL
Vyšel ve stopách otce, taky se dočkal draftu do prestižní zámořské soutěže. Jenže zatímco Alofa Tunoa Ta'amu uspěl na výběru do NHL, jeho táta měl před lety našlápnuto do fotbalové NFL. Rodák z Havaje předal svému potomkovi sportovní nadání i exotické kořeny. Ta'amu se díky tahu Winnipegu v sedmém kole stal historicky prvním draftovaným hokejistou s rodinným původem ze Samoy. „Děda je Kanaďan a ukázal mu hokej. Já jenom čekal na den, kdy syn řekne, že s hokejem končí a jde hrát fotbal. Ale ten den nikdy nepřišel,“ popisoval už vloni Ed Ta'amu. A potomek to jako bek dotáhl až do WHL a na draft.