Dobeš otevřeně: Kariéru jsem si vybudoval sám a díky rodičům. Jsem na sebe hrdý!
Chyba v systému českého hokeje, anebo v jeho lidech? V každém případě je zřejmé, že hokejové Česko od dorostu fatálně přehlíželo Jakuba Dobeše a mimo hlavní proud jej vnímá nadále. Pětadvacetiletý gólman přitom patří mezi klíčové aktéry obrovského šílenství, které v minulých týdnech a měsících zaplavilo Montreal a okolí. Z Dobeše se stal nový fenomén, jenž udivoval po celé Kanadě a NHL. V sedmých bitvách Stanley Cupu vyřadil Tampu Bay i Buffalo. O ostravském rodákovi se povídalo i ve školách, takový dopad měly jeho výkony. Podcast Zimák získal velmi otevřenou výpověď montrealské jedničky, zklamané z neúčasti na olympiádě. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V plné 85minutové verzi vykládá o spoustě zákulisních a pikantních detailů z chodu týmu Canadiens a vůbec o životě v hokeji posedlé metropoli, kde hráči Montrealu nemohou jít v klidu na večeři.
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