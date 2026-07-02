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Dobeš otevřeně: Kariéru jsem si vybudoval sám a díky rodičům. Jsem na sebe hrdý!

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Dobeš otevřeně: Všechno jsem si vybudoval sám a díky rodičům. Jsem na sebe hrdý! • Zdroj: isport.tv
Český brankář Jakub Dobeš se v Montrealu stal miláčkem fanoušků
Český brankář Montreal Canadiens Jakub Dobeš
Brankář Montrealu si stěžoval na nezájem.
Brankář Montrealu si stěžoval na nezájem.
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Chyba v systému českého hokeje, anebo v jeho lidech? V každém případě je zřejmé, že hokejové Česko od dorostu fatálně přehlíželo Jakuba Dobeše a mimo hlavní proud jej vnímá nadále. Pětadvacetiletý gólman přitom patří mezi klíčové aktéry obrovského šílenství, které v minulých týdnech a měsících zaplavilo Montreal a okolí. Z Dobeše se stal nový fenomén, jenž udivoval po celé Kanadě a NHL. V sedmých bitvách Stanley Cupu vyřadil Tampu Bay i Buffalo. O ostravském rodákovi se povídalo i ve školách, takový dopad měly jeho výkony. Podcast Zimák získal velmi otevřenou výpověď montrealské jedničky, zklamané z neúčasti na olympiádě. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

V plné 85minutové verzi vykládá o spoustě zákulisních a pikantních detailů z chodu týmu Canadiens a vůbec o životě v hokeji posedlé metropoli, kde hráči Montrealu nemohou jít v klidu na večeři.

Kompletní epizodu sledujte na zimakpodcast.cz nebo na iSport TV.

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