Z odpadlíka je hvězda. Dobeš v play off pobláznil fanoušky, má auru jako Halák
Lidé nosili do haly dopravní stopky s jeho jménem, přepisovali názvy ulic v Montrealu. Český gólman Jakub Dobeš je představením v play off zcela pobláznil. Pětadvacetiletý muž s prořízlou pusou i čirými emocemi přinesl víc než výtečné zákroky. Jeden z největších hokejových trhů světa si ostravského rodáka zamiloval. Na rok 2026 bude město dlouho vzpomínat. Cesta skončila v noci na sobotu porážkou 1:6 ve finále Východní konference s Carolinou. Canadiens padli 1:4 na zápasy.
Jak to u podobně slavných a silných příběhů bývá časté, i Dobešova pohádka začala zcela nenápadně. Způsobem, který byste neočekávali. V měsíčním období mezi Vánocemi a 25. lednem odchytal jen tři utkání. Montreal spustil bezprecedentní kolotoč v brankovišti, kdy se mezi tyčemi střídali Sam Montembeault, Jacob Fowler a právě český gólman. Z uvedené trojice přitom dostával nejméně příležitostí.
„Popravdě nemám odpovědi. Vůbec nevím, co se reálně děje. Kdyby mě poslali zpátky na farmu, nerozuměl bych tomu. Možná to tak někteří lidé cítí. Ale dokud vyhrávám… Já rozhodnutí každopádně nedělám. Prostě se snažím dokázat, že patřím do týmu. Cítím, že když budu dál vítězit, budu v pohodě,“ hlásil v půlce ledna Dobeš.
Mohl jet na ZOH
Trenér Montrealu Martin St. Louis běsnil, když se dozvěděl, že se novináři po jednom z vítězství Dobeše ptali na odeslání do AHL. Možná už tehdy viděl za experimentem dlouhodobější záměr.
Ovšem faktem je, že jeho svěřenec kvůli omezenému hernímu vytížení vypadl ze zvažovaného tria pro olympijské hry. Ještě v listopadu prokazoval nejlepší formu a byl žhavým aspirantem pro národní dres.
„Má famózní začátek, stejně jako vloni. Je to jeden z gólmanů, kteří podávají výborné výkony, v Montrealu to nikdy není jednoduché. Laťka je nasazená vysoko, bojuje o post jedničky týmu,“ pronesl při akci Euro Hockey Tour trenér českých brankářů Ondřej Pavelec.
Jenže od záměru zařadit mladíka do mužstva musel časem upustit. K dispozici měl krajany s větší stopou ve hře. Myšlenka na Dobešův reprezentační debut znovu vytanula před mistrovstvím světa, kdy si borec dlouhodobě žijící v zámoří stabilními výkony vybojoval pozici startéra Canadiens. Z odpadlíka, jehož Montreal odkládal na tribunu nebo na střídačku, se stal hrdina. Když Češi na šampionátu skončili, byl pořád v play off NHL.
Napodobil Haláka
Nejvíc si k oslavované vizitce pomohl dvěma vítězstvími v sedmých zápasech bojů o Stanley Cup. V Montrealu získal stejnou auru jako předchůdce Jaroslav Halák po mimořádném tažení v roce 2010. Už předtím Slovák NHL chytal, ale od té doby byl prakticky nedotknutelný. A také Dobeš učinil zásadní posun směrem ke stálé pozici v nejlepší soutěži světa.
Fanoušky bavil přirozený způsob, jakým si Čech cestu ke slávě užíval. Televizní kamery zachytily, když se smál pod maskou v závěru třetího střetu druhého kola proti Buffalu. Při následném rozhovoru bezprostředně po utkání na chvíli přestal odpovídat, jakmile beznadějně vyprodaná aréna spustila pokřik s jeho jménem. Takový moment si musel náležitě vychutnat.
„Ani se to nedá popsat. Nepůsobí to jako realita, prostě skvělé. Kdykoliv vstoupím na domácí led, je to privilegium,“ popisoval Dobeš.
Na konci dlouhé, ale vítězné série dostal otázku, jak s ním zamávají dvě náročné sady o sedmi partiích. „Se mnou? Já bych zvládl klidně dalších čtyřicet zápasů. Stoprocentně,“ pronesl 193 centimetrů vysoký gólman bez přemýšlení.
Jediný, kdo přispěl
Věřil, že s podceňovaným týmem ještě může dosáhnout atraktivnějších výšin. A taky jako první brankář ukradl Carolině v probíhající vyřazovací fázi vítězství. V úvodním duelu série konferenčního finále čapnul 26 střel, slavil výsledek 6:2. Jenže pak Carolina uhrála dvě prodloužení a vývoj událostí zlomila na svou stranu.
V posledních dvou kláních se za Montreal střelecky prosadil jen Cole Caufield, když snižoval závěrečný duel na 1:5. Canadiens už nechytali tempo soupeře. I 40 zákroků Dobeše z předchozího mače nakonec přišlo vniveč.
„Patří mu veškeré zásluhy. Jako nováček v brance byl po celou dobu nejlepším hráčem Montrealu v play off. V této sérii byl jediným, kdo významněji přispěl k výsledku. Při porážce 0:4 ve čtvrtém zápase ukázal, jak moc je zbytek Montrealu vzdálený od toho být pořád v této sérii,“ napsal renomovaný novinář serveru The Athletic James Mirtle.
I když Dobešovo řádění nekončí ziskem Stanley Cupu, pro vlastní kariéru a odkaz odvedl mohutnou službu. Další roky ukážou, jestli ještě může hokejově vyrůst.