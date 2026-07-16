NHL? Ne, končím. Syn legendy upřednostnil byznys před hokejem, za Boston nenastoupí
Řadí se mezi výrazné tváře NHL z přelomu tisíciletí. Jamie Langenbrunner jako útočník stihl v v nejlepší hokejové lize světa odehrát přes jedenáct stovek zápasů a dvakrát pozvedl nad hlavu Stanley Cup. V padesáti letech mohl vyhlížet podobně úspěšnou kariéru syna Masona. Jenže obránce, jehož služby si na draftu před lety zajistil Boston, se rozhodl jít jinou cestou. Po studiu na univerzitě ukončil hokejovou kariéru dřív, než pořádně začala.
S informací o třiadvacetiletém Masonu Langenbrunnerovi přišel novinář Kevin Paul Dupont z The Boston Globe. „Mason se rozhodl ukončit kariéru a věnovat se obchodní dráze jako partner v několika start-up společnostech,“ uvedl zámořský žurnalista.
Syna slavného otce si Boston vybral na draftu v roce 2020 v pátém kole. Jako číslo 151 byl Langenbrunner celkově třetí volbou Bruins po obránci Masonu Lohreiovi a útočníku Trevoru Kuntarovi. „Teď je můj plán vrátit se na střední a dokončit poslední ročník,“ vykládal mladý bek bezprostředně po draftu. V nadcházející sezoně si nakrátko vyzkoušel USHL a o rok později naskočil do stejné soutěže naplno. Od ročníku 2022/23 hrál univerzitní NCAA za Harvard. V týmu v posledním roce plnil roli kapitána a ve 32 zápasech zapsal deset bodů (2+8).
Dost možná šlo ale o jeho poslední bodové zápisy. Langenbrunner mladší se vydá cestou byznysu. U Bruins se přitom mohl potkat se svým otcem. Někdejší útočník Dallasu, New Jersey a St. Louis našel v Bostonu uplatnění po kariéře. Jako ředitel hráčského rozvoje jezdil skautovat hokejisty i do Česka, později povýšil do role asistenta generálního manažera. Od nové sezony bude zastávat funkci speciálního asistenta generálního manažera v Nashvillu.
Draftové trápení pokračuje
„Všichni mi pořád opakovali, že si mě nevybrali proto, že tady pracuje můj táta. Líbíš se nám jako hráč a chceme, abys věděl, že jsme si tě nevybrali kvůli tátovi, ale proto, že v tobě něco vidíme,“ prozradil Mason Langenbrunner po draftu.
„Bude to neuvěřitelné. Hrál jsem pod ním jako kluk, takže trochu vím, co od něj očekávat. Myslím, že je na mě tvrdší než na ostatní. Ale rozhodně je to něco, na co se moc těším,“ říkal o možnosti potkat se s tátou na ledě během kempu pro nováčky.
Od té chvíle uběhlo už šest let a Langenbrunner mladší se rozhodl s hokejem skončit. V rodinných statistikách NHL dál zůstane 663 bodů (243+420) z kariéry otce, jenž v New Jersey před lety převzal kapitánské céčko od Patrika Eliáše.
Konec Masonovy kariéry je špatnou zprávou i pro Boston. Od draftu v roce 2017 se z vybraných hráčů prosadili napevno do sestavy Bruins jen brankář Jeremy Swayman a obránce Mason Lohrei. Talentovaní útočníci Matthew Poitras a Fabian Lysell neprorazili a totéž se dá říct i o dalších hráčích, na něž klub vsadil.