Úleva v Chicagu! Bedard prodloužil za balík, ale… Švéd dělá méně bodů a bere víc
Potvrdil očekávaný herní růst a získal zaslouženou odměnu. Kanadský útočník Connor Bedard po vypršení nováčkovského kontraktu podepsal s Chicagem novou smlouvu. Poběží příštích pět sezon a jednadvacetiletému hráči zajistí průměrný plat 15 milionů dolarů (asi 300 milionů korun) za sezonu. Z jedničky draftu z roku 2023 je rázem třetí nejlépe placený hokejista v NHL. „Jsme nadšeni z neuvěřitelného dopadu, který bude mít v další kapitole Blackhawks,“ prohlásil generální manažer klubu Kyle Davidson.
Znovu ukázal, jak rozdílovým hráčem může být. Connor Bedard v průběhu třetí sezony v NHL odehrál pouze 69 duelů, přesto se vyhoupl na 75 bodů (30+45) a vytvořil si nové osobní maximum v produktivitě. Přestože 13 utkání vynechal, v klubovém žebříčku skončil první o propastných 17 bodů před druhým Tylerem Bertuzzim (32+26).
„Od draftu se Connor potýká s našimi očekáváními a rychle se etabloval jako elitní hráč NHL. Využívá všechny aspekty své hry nejen k tomu, aby byl neustálou hrozbou, ale taky aby hráče kolem sebe zlepšoval pokaždé, když vstoupí na led. Jeho silná pracovní morálka a odhodlání neustále zlepšovat svou hru nastavily mimořádný standard pro mladé jádro našeho týmu,“ chválil klubovou tvář GM Davidson.
S mladíkem se po vypršení nováčkovského kontraktu dohodl na dalších pět let. Bedard, o jehož dres byl v uplynulém ročníku napříč celou NHL největší zájem, se výrazně posunul v žebříčku nejlépe honorovaných hráčů. Víc budou vydělávat už jen útočníci Leo Carlsson patřící Anaheimu (18 milionů ročně) a Kirill Kaprizov z Minnesoty (17 milionů dolarů ročně).
Zejména srovnání s Carlssonem ukazuje, že Bedard dal Chicagu ještě slevu a mohl poptávat klidně vyšší gáži. Kanaďan a Švéd šli v roce 2023 na draftu na řadu jako první a druhý hráč celkového pořadí. Bedard zatím ve všech třech sezonách svého soka bodově překonal. Carlssonovi, jenž si letos nastavil maximum na 67 zápisů (29+38), pomohl offer sheet z Philadelphie. Jinak by na podobné peníze pravděpodobně nedosáhl.
Kvůli Carlssonově megasmlouvě vyvstaly otázky, kolik peněz dostane Bedard. Klíčový hráč Blackhawks si nakonec vydělá ročně o tři miliony méně a Chicago může být spokojené, že má hvězdu pojištěnou na pět let.
„Bedard je budoucností Blackhawks a může být tuhle sezonu jmenovaný kapitánem. Podpis jednadvacetiletého hráče byl důležitou součástí byznysu, který musel klub vyřešit před začátkem sezony,“ upozorňoval Julian Gaudio z The Hockey News.
Otázkou však zůstává, kdy se Bedard skutečně vrátí na ledovou plochu. Během jednoho z letních tréninků nepříjemně spadl na mantinel, poranil si levé rameno a musel na operaci. Verdikt byl nekompromisní. Čtyři měsíce mimo hru, očekávaný návrat až v listopadu, tedy víc než měsíc po začátku nové sezony. Mladá hvězda vynechá potřetí během čtyř sezon kariéry kus základní části kvůli zdravotním trablům.
Pro Blackhawks může jít o zásadní problém. Klub procházející přestavbou pokukuje po účasti ve vyřazovacích bojích. Také proto obětoval vysokou volbu v draftu a z Buffala přivedl obránce Bowena Byrama, s nímž podepsalo vedení šestiletou smlouvu s průměrným platem 12,5 milionu dolarů.
Na obou mladých hráčích by mělo Chicago do dalších let stavět. Bedard má na kontě momentálně odehráno 219 utkání v NHL, v nichž zapsal 203 bodů (75+128). Pokud mu vydrží zdraví, má veškeré předpoklady, aby dlouhé roky patřil mezi největší hvězdy soutěže. A Blackhawks teď mají dalších pět let na to, aby okolo něj postavili úspěšný tým. Letos skončilo Chicago se 72 body jako druhý nejhorší celek soutěže, poslední byl Vancouver.
Nejlépe placení hráči NHL do 26 let
|Hráč
|Post / tým
|Plat
|1. Leo Carlsson
|útočník / Anaheim
|18 mil.
|2. Connor Bedard
|útočník / Chicago
|15 mil.
|3. Pavel Dorofejev
|útočník / NY Rangers
|11 mil.
|4. Thomas Harley
|obránce / Dallas
|10,587 mil.
|5. Logan Cooley
|útočník / Utah
|10 mil.
|6. Trevor Zegras
|útočník / Philadelphia
|9,125 mil.
|7. Luke Hughes
|obránce / New Jersey
|9 mil.
|8. Jackson Lacombe
|obránce / Anaheim
|9 mil.
|9. Lane Hutson
|obránce / Montreal
|8,85 mil.
|10. Moritz Seider
|obránce / Detroit
|8,55 mil.
Pozn.: Částky jsou uvedeny v amerických dolarech.