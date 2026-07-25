Panarin promluvil o problémech s migrénami. Na střídačce pil whisky
Od příchodu do NHL v sezoně 2015/16 je pátým nejproduktivnějším hokejistou soutěže. Ruský útočník Artěmij Panarin se v zámoří okamžitě zařadil mezi největší hvězdy, přestože se na ledě musí občas potýkat s nepříjemnými zdravotními problémy. Před první kompletní sezonou v dresu Los Angeles promluvil čtyřiatřicetiletý Rus o opakovaných záchvatech oční migrény. „Řekl jsem trenérovi, že nic nevidím,“ vzpomínal na doby v dresu Petrohradu.
Jde o problém, který se vynoří zdánlivě znenadání, a musíte se s ním poprat. „Pořád mám oční migrény. Když se podíváte do prudkého světla a pak se přesunete do temnějšího prostředí, zrak se vám zaplní černými tečkami. Stává se mi to někdy i během zápasů, zhruba jednou za rok,“ rozpovídal se Panarin o zdravotním neduhu.
Poprvé se s ním potýkal zhruba v patnácti letech, v průběhu let se znovu a znovu vracel. Jednou například v dresu Petrohradu v KHL. Panarin měl záchvat migrény právě ve chvíli, kdy ho kouč Jukka Jalonen chtěl poslat na přesilovou hru. „Řekl jsem mu, že nic nevidím. Odvedli mě do kabiny a odtamtud na kliniku, ale v tu chvíli už symptomy odezněly,“ popisoval Panarin s tím, že podobné stavy většinou trvají okolo dvaceti až třiceti minut.
Podobné to bylo i na mistrovství světa v roce 2015 v Praze. Migréna tehdy zasáhla ruského útočníka až po zápase. Tým se právě přesouval autobusem do restaurace. „Dal jsem si panáka vodky a přešlo to. Od té doby jsem si to spojoval s vodkou,“ vzpomínal Panarin.
Doktor lil whisky do lahve
Recept na zlepšení problémů předložil i lidem v New York Rangers, kde strávil šest kompletních sezon, než v uplynulém ročníku přestoupil do Los Angeles. „Řekl jsem doktorovi: ‚Poslouchej, vodka mi jednou pomohla. Nosme u sebe malou lahev whisky,‘“ popisoval produktivní Rus.
K použití nového léčebného prostředku nakonec skutečně došlo. Dva roky se Panarinovi záchvaty migrény během utkání vyhýbaly, ale když hráli Rangers s New Jersey, komplikace se poprvé objevily. „Doktor už ani nevěřil, že tenhle den někdy přijde. Přinesl to a nalil mi whiskey do lahve, aby to nebylo poznat. Tiše jsem seděl na střídačce a popíjel whiskey, zatímco zápas pokračoval. Ale nepomohlo to,“ prozradil Panarin.
Jediným doporučeným způsobem, jak migrénám předcházet, je doplňovat hořčík. „Ale to taky nepomáhá. Jednou za rok se to stane. Prostě musím počkat dvacet minut,“ posteskl si Panarin.
O problémech spojených s migrénou se rozpovídal pro ruskou Fametime TV, zatímco se během léta připravuje na další sezonu. Tu už kompletně stráví v dresu Los Angeles. Ke Kings přestoupil Panarin letos v únoru a jedenáctou sezonu za mořem zakončil s bilancí 78 odehraných zápasů a 84 bodů (28+56). Během celé kariéry v NHL stihl produktivní Rus 830 utkání základní části a v nich posbíral 954 bodů (330+624). Od ročníku 2015/16 jsou produktivnější jen Nathan MacKinnon, Nikita Kučerov, Leon Draisaitl a Connor McDavid.