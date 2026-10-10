NHL ONLINE: Večerní program nabízí Pastrňáka proti Philadelphii, v sestavě Jiříček
Pořádná porce zápasů čeká na fanoušky v sobotním programu NHL. Z pohledu evropského diváka se jeví ideálně trojice utkání, z nichž první začíná už v 19 hodin. Boston v čele s Davidem Pastrňákem přivítá na svém ledě Philadelphii, v jejímž kádru figuruje brankář Daniel Vladař, v obraně by pak měl nastoupit David Jiříček. Ve 21:30 hodin začne duel New Jersey proti Vancouveru, o půl hodiny později vyjede na led San Jose a Edmonton. Další souboje startují po půlnoci středevropského času. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2026/2027
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|6
|4
|0
|0
|2
|17:11
|8
|2
Carolina
|5
|2
|1
|1
|1
|18:14
|7
|3
Washington
|4
|3
|0
|0
|1
|14:9
|6
|4
Boston
|5
|2
|1
|0
|2
|15:12
|6
|5
Ottawa
|4
|3
|0
|0
|1
|12:9
|6
|6
Tampa
|4
|3
|0
|0
|1
|11:9
|6
|7
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|8
Pittsburgh
|5
|1
|1
|1
|2
|20:16
|5
|9
Toronto
|5
|1
|1
|1
|2
|14:15
|5
|10
Islanders
|4
|2
|0
|0
|2
|13:8
|4
|11
Columbus
|3
|1
|1
|0
|1
|10:9
|4
|12
Buffalo
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|4
|13
Montreal
|4
|1
|0
|1
|2
|14:19
|3
|14
Detroit
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|5
|0
|0
|2
|3
|6:19
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|5
|3
|1
|0
|1
|21:13
|8
|2
Edmonton
|4
|3
|0
|1
|0
|22:16
|7
|3
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|4
Colorado
|4
|3
|0
|0
|1
|23:11
|6
|5
Seattle Kraken
|5
|3
|0
|0
|2
|21:14
|6
|6
Utah
|5
|3
|0
|0
|2
|18:14
|6
|7
Anaheim
|4
|2
|1
|0
|1
|14:11
|6
|8
San Jose
|4
|0
|3
|0
|1
|12:14
|6
|9
Minnesota
|4
|2
|0
|1
|1
|11:8
|5
|10
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:11
|5
|11
Dallas
|4
|2
|0
|0
|2
|10:6
|4
|12
Vancouver
|5
|1
|1
|0
|3
|21:25
|4
|13
St. Louis
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|3
|14
Chicago
|5
|1
|0
|0
|4
|10:21
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|4
|0
|0
|0
|4
|6:23
|0