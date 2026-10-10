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NHL ONLINE: Večerní program nabízí Pastrňáka proti Philadelphii, v sestavě Jiříček

David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi bodyZdroj: ČTK/AP Photo/Charles Krupa
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák začal v roli kapitána vítězně
Zklamaný Daniel Vladař
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
Daniel Vladař v dresu Philadelphie
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iSport.cz
NHL
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Pořádná porce zápasů čeká na fanoušky v sobotním programu NHL. Z pohledu evropského diváka se jeví ideálně trojice utkání, z nichž první začíná už v 19 hodin. Boston v čele s Davidem Pastrňákem přivítá na svém ledě Philadelphii, v jejímž kádru figuruje brankář Daniel Vladař, v obraně by pak měl nastoupit David Jiříček. Ve 21:30 hodin začne duel New Jersey proti Vancouveru, o půl hodiny později vyjede na led San Jose a Edmonton. Další souboje startují po půlnoci středevropského času. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers6400217:118
2Carolina5211118:147
3Washington4300114:96
4Boston5210215:126
5Ottawa4300112:96
6Tampa4300111:96
7Florida411208:86
8Pittsburgh5111220:165
9Toronto5111214:155
10Islanders4200213:84
11Columbus3110110:94
12Buffalo4110210:154
13Montreal4101214:193
14Detroit4100310:142
15Devils301026:132
16Flyers500236:192
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas5310121:138
    2Edmonton4301022:167
    3Winnipeg5301113:157
    4Colorado4300123:116
    5Seattle Kraken5300221:146
    6Utah5300218:146
    7Anaheim4210114:116
    8San Jose4030112:146
    9Minnesota4201111:85
    10Nashville4201112:115
    11Dallas4200210:64
    12Vancouver5110321:254
    13St. Louis410129:133
    14Chicago5100410:212
    15Kings300129:151
    16Calgary400046:230

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