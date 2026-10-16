NHL ONLINE: Dostál čelí Pastrňákovi se Zachou. Colorado s Nečasem proti Pittsburghu
Zámořská NHL má v noci na programu jen dva zápasy, ale o to zajímavější z českého pohledu. Anaheim s Lukášem Dostálem čelí Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Do akce jde i Colorado, které s Martinem Nečasem vyzve na domácím ledě Pittsburgh. ONLINE přenosy z obou utkání sledujte na iSportu.
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Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|8
|5
|1
|1
|1
|31:19
|13
|2
Rangers
|9
|6
|0
|0
|3
|28:21
|12
|3
Ottawa
|8
|4
|2
|0
|2
|23:20
|12
|4
Boston
|7
|4
|1
|0
|2
|26:16
|10
|5
Tampa
|7
|4
|1
|0
|2
|21:19
|10
|6
Florida
|8
|2
|2
|2
|2
|22:22
|10
|7
Buffalo
|8
|2
|2
|1
|3
|24:30
|9
|8
Washington
|7
|4
|0
|0
|3
|24:22
|8
|9
Devils
|7
|2
|2
|0
|3
|23:23
|8
|10
Toronto
|8
|2
|1
|2
|3
|28:28
|8
|11
Islanders
|7
|3
|0
|1
|3
|20:17
|7
|12
Pittsburgh
|7
|1
|2
|1
|3
|25:22
|7
|13
Montreal
|7
|1
|2
|1
|3
|23:27
|7
|14
Detroit
|7
|2
|0
|2
|3
|16:21
|6
|15
Columbus
|5
|1
|1
|0
|3
|16:21
|4
|16
Flyers
|9
|0
|0
|3
|6
|11:33
|3
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|9
|5
|2
|0
|2
|36:22
|14
|2
Utah
|8
|6
|0
|0
|2
|31:21
|12
|3
Edmonton
|7
|5
|0
|1
|1
|31:22
|11
|4
Seattle Kraken
|8
|4
|1
|1
|2
|32:23
|11
|5
Minnesota
|8
|5
|0
|1
|2
|26:20
|11
|6
Winnipeg
|7
|4
|0
|2
|1
|21:21
|10
|7
Colorado
|7
|4
|0
|1
|2
|31:22
|9
|8
Anaheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:17
|8
|9
San Jose
|7
|0
|4
|0
|3
|19:25
|8
|10
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|16:13
|7
|11
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|25:23
|7
|12
Nashville
|7
|2
|0
|3
|2
|18:22
|7
|13
Chicago
|8
|2
|1
|0
|5
|21:32
|6
|14
Vancouver
|9
|1
|1
|1
|6
|28:41
|5
|15
Kings
|5
|0
|0
|2
|3
|11:21
|2
|16
Calgary
|7
|1
|0
|0
|6
|14:35
|2