Předplatné

NHL ONLINE: Dostál čelí Pastrňákovi se Zachou. Colorado s Nečasem proti Pittsburghu

David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky BostonuZdroj: Profimedia
David Pastňák nahrával na gól Pavlu Zachovi
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
Ryan Spooner se raduje z branky s Davidem Pastrňákem v roce 2015
8
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL má v noci na programu jen dva zápasy, ale o to zajímavější z českého pohledu. Anaheim s Lukášem Dostálem čelí Bostonu s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou. Do akce jde i Colorado, které s Martinem Nečasem vyzve na domácím ledě Pittsburgh. ONLINE přenosy z obou utkání sledujte na iSportu.

Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?

Preferujte nás

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte on-lineLIVE
--

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina8511131:1913
2Rangers9600328:2112
3Ottawa8420223:2012
4Boston7410226:1610
5Tampa7410221:1910
6Florida8222222:2210
7Buffalo8221324:309
8Washington7400324:228
9Devils7220323:238
10Toronto8212328:288
11Islanders7301320:177
12Pittsburgh7121325:227
13Montreal7121323:277
14Detroit7202316:216
15Columbus5110316:214
16Flyers9003611:333
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas9520236:2214
    2Utah8600231:2112
    3Edmonton7501131:2211
    4Seattle Kraken8411232:2311
    5Minnesota8501226:2011
    6Winnipeg7402121:2110
    7Colorado7401231:229
    8Anaheim6310220:178
    9San Jose7040319:258
    10Dallas7211316:137
    11St. Louis7301325:237
    12Nashville7203218:227
    13Chicago8210521:326
    14Vancouver9111628:415
    15Kings5002311:212
    16Calgary7100614:352

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů