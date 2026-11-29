Chci hrát do čtyřiceti. Auda o Satym, Japonsku i talentu Houškovi: Ať jde do ciziny
- Basketbalista Patrik Auda se po osmnácti letech v zahraničí vrátil do české nejvyšší soutěže, kde s Tomášem Kyzlinkem pozvedl tým USK Praha.
Návrat do Japonska padl kvůli nezískání tamního občanství po změně pravidel a nabídka z Prahy byla nejzajímavější i kvůli práci jeho přítelkyně.
Zkušený pivot chce hrát alespoň do čtyřiceti let, chválí fyzičnost české ligy a talentovanému sedmnáctiletému Marku Houškovi z Děčína doporučuje odchod do zahraničí.
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Po osmnácti letech se bývalý reprezentant Patrik Auda (37) vrátil do českého ligového basketu. S Tomášem Kyzlinkem pozvedli v posledních letech skomírající tým USK Praha a po letech strávených v USA, Španělsku, Itálii, Polsku a naposledy Japonsku, je příjemně překvapen z úrovně Maxa NBL a jejímu objevu Marku Houškovi radí, ať jde co nejdříve do ciziny. A co 206 cm vysoký pivot říká na reprezentační loučení Tomáše Satoranského?
Jak hodnotíte dosavadní průběh sezony USK Praha?
„Po naší vydařené přípravě nedopadly všechny ligové zápasy podle našich představ. Ještě nám zbývá určitá rezerva. Sehráváme se čím dál víc a asi to bude chtít ještě trošku víc času. Myslím si ale, že jsme ukázali i pěné zápasy a musíme se víc koncentrovat směrem do budoucna a navázat na vítězné zápasy. Je to s námi nahoru dolů. Koncentraci musíme zvýšit, pak to bude lepší.“
Japonské občanství nezískal
Coby rodák z Ivančic jste brněnským odchovancem a v minulosti jste vzkazoval, že se po životní stránce vrátíte domů. Proč jste tedy zamířil do USK?
„V létě jsem uvažoval nad návratem do Japonska, jestli se tam ještě vrátím. V Japonsku se mi strašně moc líbilo, poslední sezona po týmové stránce a individuální byla v týmu Aomori Wat’s dobrá. Proto jsem doufal, že ještě bych alespoň jednu poslední sezonu tam mohl odehrát, ale v létě nic zajímavého nepřišlo. Dlouho nic nebylo a mně už se potom nechtělo čekat do srpna. Následně mě z české ligy jako první oslovili z USK. Mluvil jsem také s dalšími týmy, ale z USK byla nabídka nejzajímavější. Navíc jsme s přítelkyní chtěli být v Praze, kde má práci. Ta možnost se mi hrozně líbila, takže pro nás to dávalo smysl po všech stránkách. V Praze se pořád něco děje i mimo basket. To se mi teď líbí asi nejvíc. Teďka mám všechno na dosah ruky a doplňuje to ty věci k basketu.“
V minulosti jste řešil japonské občanství. Získal jste ho?
„Ne. Kdybych ho získal, ještě bych v Japonsku zůstal. Ale nedostal jsem ho. Změnila se nějaká pravidla, takže tím to pro mě skončilo.“
V jakém stavu jste našel českou ligu po mnoha letech strávených v zahraničí?
„Myslím, že je na dobré úrovni. Letos je liga hodně vyrovnaná. Hodně zápasů je náročných a skoro pokaždé nevíte, co se stane. Je fyzičtější ve srovnání s ligou v Japonsku, v níž jsem byl posledních šest let. Na druhou stranu je mi 37 let a všechno svým tělem vnímám jinak, než kdybych tu hrál v pětadvaceti. Jsem rád, že jsem zpátky. Baví mě to, a když přidáme pár výher, bude to super. V USK navíc nastupuji s Tomášem Kyzlinkem, hráli jsme spolu roky v reprezentaci. Myslím si, že je mezi námi chemie a jsem rád, že je tady.“
Jak dlouho plánujete ještě hrát?
„Dokud mi vydrží zdraví, chtěl bych hrát alespoň do čtyřiceti. To je pomyslná hranice, pokud by mě to pořád bavilo a měl bych co nabídnout. Uvidíme, jak to dopadne. Vždy jsem říkal, že když budu do pětatřiceti hrát v zahraničí, že to bude fajn. A nakonec jsem tam hrál až do sedmatřiceti.“
Saty a repre? Všichni stárneme
Jak prožíváte loučení Tomáše Satoranského s reprezentací? Zažili jste spolu největší úspěchy českého basketu za poslední desítky let, postoupili jste na mistrovství světa (2019) a olympiádu (2021).
„Rozhodnutí skončit je na něm. Chápu, že všichni prostě stárneme a jestli se to rozhodl ukončit teď, je čistě jenom jeho věcí. Myslím si, že to bude v neděli proti Belgii krásný zápas a nejspíš se na Královku přijdu podívat.“
Cítil jste, že národní tým byl na Satoranském příliš závislý a spoléhal na to, jestli na reprezentaci dorazí, či nikoli?
„Těžko říct. Tomáš byl určitě jedním ze základních kamenů týmu, pokud nastoupil. Ale nedalo se s tím nic dělat, když přijet nemohl. Vždycky musíte hrát s hráči, které máte k dispozici.“
Nemyslíte, že ze své účasti na MS a OH mohl český basket vytěžit víc?
„Neumím na to odpovědět, ale asi ano. V naší generaci určité úspěchy byly. Na druhou stranu v dnešní době je těžké přemluvit děti na sport a do toho se objevily další sporty jako florbal a další. Hráčská základna není velká, což chápu.“
Jedním z budoucích tahounů českého basketbalu může být Marek Houška z Děčína, který dostal pozvánku do seniorské reprezentace i na kemp NBA a FIBA Basketball Without Borders do Phoenixu. Jak vás zaujal v dresu Děčína?
„Je to šikovný kluk, na to, že má sedmnáct roků. Může hrát v španělské lize, nebojí se. Jsem zvědavý, co bude dělat dál. Myslím si totiž, že by pro něj bylo super jít někam do zahraničí.“
Tabulka Maxa NBL
|Pořadí a tým
|Bilance (V / P)
|Skóre
|1.Slavia NBK
13 V1 P
|1371:1125
|2.Pardubice
13 V2 P
|1367:1203
|3.Písek
10 V3 P
|1201:1074
|4.Ostrava
9 V4 P
|1125:1038
|5.Děčín
9 V6 P
|1286:1203
|6.Ústí nad Labem
8 V6 P
|1206:1149
|7.USK Praha
6 V8 P
|1167:1202
|8.Brno
5 V9 P
|1172:1197
|9.Opava
4 V9 P
|1075:1160
|10.Hradec Králové
4 V10 P
|1154:1268
|11.Olomoucko
1 V12 P
|886:1168
|12.Plzeň
1 V13 P
|1085:1308