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NHL ONLINE: Premiérový start pro Postavu, český gólman jde do akce proti Edmontonu

Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava v barvách DetroituZdroj: ČTK / AP / ETHAN CAIRNS
Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava v barvách Detroitu
Michal Postava si poprvé vyzkoušel NHL
Michal Postava má za sebou první sezonu v zámoří, na farmě Detroitu zářil
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iSport.cz
NHL
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Českého brankáře Michala Postavu čeká v NHL velká výzva. V barvách Detroitu naskočí do zápasu nejlepší hokejové ligy světa poprvé od začátku, a to hned proti Edmontonu v čele s hvězdným Connorem McDavidem. Jak si povede? Program v noci na úterý navíc nabízí ještě dva další zápasy. Všechna utkání sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina13812251:3320
2Boston12811248:2619
3Toronto13612450:4116
4Ottawa12620438:3416
5Rangers13701541:3615
6Tampa11611338:3415
7Devils11520436:3214
8Montreal11332336:3614
9Florida12422434:3614
10Islanders11502432:2912
11Washington10510434:3212
12Pittsburgh12231640:4011
13Detroit11313429:3411
14Buffalo11223431:4111
15Flyers13303724:429
16Columbus9130522:308
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota13802341:3018
    2Edmonton11621249:3917
    3Vegas13621447:3817
    4Utah12710446:4016
    5Dallas11431332:2015
    6Seattle Kraken12521445:4215
    7Colorado12601549:4013
    8San Jose12151537:4313
    9Nashville11404331:3512
    10St. Louis11501535:3511
    11Winnipeg11403427:3111
    12Anaheim11410632:3710
    13Calgary10400623:398
    14Kings9112521:326
    15Chicago11210824:436
    16Vancouver131111037:605

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