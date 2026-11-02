NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají s Hertlem, Nečas v akci proti Chicagu
Zámořská NHL v noci na úterý nabízí čtyři duely. Z českého pohledu je nejzajímavější hned první zápas mezi Bostonem a Vegas, do kterého můžou na straně domácích zasáhnout David Pastrňák s Pavlem Zachou a v dresu hostů Tomáš Hertl. Do akce jde v barvách Colorada také další útočník Martin Nečas. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|16
|11
|1
|2
|2
|63:36
|26
|2
Boston
|15
|8
|2
|1
|4
|55:36
|21
|3
Montreal
|14
|6
|3
|2
|3
|48:42
|20
|4
Ottawa
|16
|7
|2
|1
|6
|52:51
|19
|5
Devils
|14
|7
|2
|0
|5
|48:40
|18
|6
Toronto
|16
|7
|1
|2
|6
|60:53
|18
|7
Florida
|14
|6
|2
|2
|4
|44:39
|18
|8
Tampa
|13
|7
|1
|2
|3
|48:43
|18
|9
Buffalo
|14
|5
|2
|3
|4
|43:49
|17
|10
Washington
|13
|7
|1
|0
|5
|44:42
|16
|11
Islanders
|14
|5
|2
|2
|5
|40:39
|16
|12
Rangers
|15
|7
|0
|1
|7
|45:46
|15
|13
Detroit
|14
|4
|2
|3
|5
|41:43
|15
|14
Pittsburgh
|14
|2
|3
|2
|7
|47:49
|12
|15
Flyers
|16
|4
|0
|4
|8
|35:54
|12
|16
Columbus
|12
|1
|4
|0
|7
|29:39
|10
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|15
|9
|2
|2
|2
|64:44
|24
|2
Minnesota
|16
|10
|0
|3
|3
|52:36
|23
|3
Vegas
|15
|7
|2
|1
|5
|53:44
|19
|4
Utah
|15
|7
|2
|0
|6
|54:52
|18
|5
Colorado
|14
|8
|0
|1
|5
|59:44
|17
|6
Dallas
|14
|5
|3
|1
|5
|38:31
|17
|7
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|8
St. Louis
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|9
Nashville
|14
|4
|1
|5
|4
|42:47
|15
|10
San Jose
|15
|2
|5
|1
|7
|41:52
|15
|11
Anaheim
|14
|5
|1
|1
|7
|49:53
|13
|12
Calgary
|14
|6
|0
|0
|8
|36:52
|12
|13
Winnipeg
|15
|4
|0
|3
|8
|34:54
|11
|14
Kings
|13
|2
|2
|2
|7
|36:45
|10
|15
Chicago
|14
|3
|1
|1
|9
|31:53
|9
|16
Vancouver
|16
|1
|2
|1
|12
|47:72
|7