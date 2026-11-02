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NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou hrají s Hertlem, Nečas v akci proti Chicagu

Hokejisté Bostonu
Hokejisté BostonuZdroj: Profimedia / Karl B DeBlaker
Pavel Zacha střílí gól do sítě Caroliny
Slavící hokejisté Bostonu
David Pastrňák se prosadil proti Chicagu
David Pastrňák se prosadil proti Chicagu
Tomáš Hertl
Tomáš Hertl
Martin Nečas a jeho krvavé zranění
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NHL
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Zámořská NHL v noci na úterý nabízí čtyři duely. Z českého pohledu je nejzajímavější hned první zápas mezi Bostonem a Vegas, do kterého můžou na straně domácích zasáhnout David Pastrňák s Pavlem Zachou a v dresu hostů Tomáš Hertl. Do akce jde v barvách Colorada také další útočník Martin Nečas. Všechna utkání NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina161112263:3626
2Boston15821455:3621
3Montreal14632348:4220
4Ottawa16721652:5119
5Devils14720548:4018
6Toronto16712660:5318
7Florida14622444:3918
8Tampa13712348:4318
9Buffalo14523443:4917
10Washington13710544:4216
11Islanders14522540:3916
12Rangers15701745:4615
13Detroit14423541:4315
14Pittsburgh14232747:4912
15Flyers16404835:5412
16Columbus12140729:3910
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton15922264:4424
    2Minnesota161003352:3623
    3Vegas15721553:4419
    4Utah15720654:5218
    5Colorado14801559:4417
    6Dallas14531538:3117
    7Seattle Kraken14621552:5217
    8St. Louis14701644:4215
    9Nashville14415442:4715
    10San Jose15251741:5215
    11Anaheim14511749:5313
    12Calgary14600836:5212
    13Winnipeg15403834:5411
    14Kings13222736:4510
    15Chicago14311931:539
    16Vancouver161211247:727

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