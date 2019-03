Kubalík si podmanil Švýcarsko. Co NHL? Chicago větří souhru s Němcem | iSport.cz

Český útočník je nejmladším vítězem trofeje udělované od roku 2003, v tomto ohledu překonal i brankáře Reta Berru, který cenu získal před sedmi lety za výkony v dresu Bielu jako pětadvacetiletý.

Individuální výkony podtrhují Kubalíkovu pohodu, kterou předváděl již v Plzni. Po anabázi v Ufě, která se jej po letní přípravě v roce 2017 zbavila pro nadbytek cizinců, podepsal v Ambri, které jej tehdy na úvod sezony poslalo na hostování do Plzně. V polovině listopadu však křídelní forvard defi nitivně zamířil pod Alpy.

Na začátku tohoto roku totiž v NHL získalo jeho hráčská práva Chicago, které na oplátku poslalo do Los Angeles výběr v pátém kole letošního draftu.

Nabídku z NHL dostal Kubalík již v říjnu 2017. „Mně volali z Los Angeles, mluvil jsem s asistentem generálního manažera. Je to příjemné, člověk se zase přiblíží ke splnění svého snu,“ uvedl tehdy v rozhovoru pro deník Sport.

Jednání nakonec neskončila dohodou, to by se teď mohlo změnit. Vzhledem k výměně za volbu v draftu se dá předpokládat, že Blackhawks budou vyvíjet tlak na to, aby šikovný střelec zamířil za oceán co nejdříve. V Chicagu by se navíc mohl potkat s německým útočníkem Dominikem Kahunem, který je rodákem ze západočeské obce Planá. Stříbrný medailista z olympijských her v Pchjongčchangu nastupoval s Kubalíkem již v letech 2012-14 v dresu Sudbury Wolves, kde hráli kanadskou juniorskou OHL.

Ještě předtím však čeká plzeňského rodáka závěr švýcarské mise. Již zítra startuje play off nejvyšší soutěže, kam Ambri postoupilo z pátého místa a ve čtvrtfinále se v sérii hrané na čtyři vítězná utkání s Bielem.