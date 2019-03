Věřím si! Talent Dostál o šanci pro mladé ve Finsku i ohlasu na oslavy | iSport.cz

Lukáš Dostál versus Jakub Škarek. Věkem ještě junioři, přesto se proti sobě dvojice mladých brankářů v polovině února postavila v nejvyšší soutěži. Jenže ne doma, nýbrž ve Finsku. „Je celkem paradox, že jsme se potkali zrovna ve finské lize, proti Škárovi jsem chytal odmalička,“ vrací se Lukáš Dostál k výhře 5:2 a svému prvnímu utkání v dresu Ilves Tampere.

Řešili Finové, proč se potkáváte u nich a nechytáte nejvyšší soutěž v Česku?

„Možná se o tom psalo, ale jediné, co přečtu, je Škarek a Dostál.“

Neplánujete zabrousit do tajů finštiny?

„Jak to poslouchám, tak by se to podle mě dalo naučit. Ale jsem tady jen do konce sezony, takže angličtina postačí, každý ji tady má na výborné úrovni.“

Prohodí někdo občas alespoň anglicky, jak je možné, že Kometa pustila takového brankáře?

„Asi ani ne. Kluci jsou rádi, že se mi daří, takže mě vzali. Bylo by trošku jiné, kdybych přišel, bylo mi osmnáct, a nedařilo se mi. Celkově mě kabina vzala, máme mladé mužstvo, dobře namíchané. Je tady parta mladých kluků, což je fakt.“

Nebál jste se, že budou mít trenéři strach nasadit v boji o play off osmnáctiletého brankáře?

„Máme hodně mladé mužstvo, celkově je liga omlazená. Jsou tady dva kluci, kteří tento rok vyhráli mistrovství světa juniorů. Máme kapitána, kterému je 23 let, opravdu se tady hraje hodně na mladé. Na druhou stranu, všichni ti kluci si to zaslouží, protože jsou opravdu výborní hokejisté na úrovni. Šel jsem do toho s tím, že se to buď povede a dostanu šanci, nebo se to nepovede a budu na střídačce. A pak bych věděl, že za to může můj výkon. Ale to je riziko povolání, platí to u hráče i u gólmana. Věděl jsem od trenéra brankářů, že tu šanci dostanu, ale pak už bylo všechno na mně.“

Je hlavní rozdíl mezi Českem a Finskem v tom, že se nebojí dát mladým pořádnou šanci?

„Je to hodně citlivé téma. Četl jsem rozhovory s Hynkem Zohornou a Kubou Škarkem, a musím s nimi souhlasit, že tady hraje hodně mladých kluků. Ale na druhou stranu jsou fakt všichni výborní, je tu mnohem víc hráčů, a tím pádem i větší konkurence. Je to ošemetné téma, v Česku se to řeší, ale tady hraje fakt hodně mladých kluků. Je tady hráč, kterému je 36 let a měl problémy se zády.