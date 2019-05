Lauko: Trenér byl přísný, sám se omluvil. Kraviny jako u Dudy nehrozí | iSport.cz

Chtěl hrát dál za Chomutov. Mezi muži. Posouvat se, zdokonalovat. Zároveň ale toužil po kontraktu s Bostonem, který ho v létě 2018 draftoval. Smlouvu Jakub Lauko dostal, avšak podmínkou byl přechod do juniorky za oceán. „Nechtělo se mi, bral jsem to jako krok zpět. Teď ale vidím, že mi to dalo hodně,“ přiznává v rozhovoru pro iSport Premium útočník týmu Rouyn-Noranda Huskies.

Co v Kanadě znamená zisk Memorial Cupu? V Česku to tak známá trofej není.

„V Severní Americe to berou jako druhou nejtěžší trofej, která se dá v hokeji vyhrát. Hned po Stanley Cupu. Musíte vyhrát svoji ligu, projít čtyřkolovým play off a pak ještě hrát o tenhle pohár s vítězi dvou dalších lig z Kanady a pořádajícím týmem. Je to opravdu neuvěřitelný úspěch. V Česku je to bohužel trochu ve stínu, tady je to ale ohromně prestižní.“

Podle fotek vaším úspěchem žilo celé město.

„Bylo to parádní. Máme v Norandě bohužel malý zimák zhruba pro 3500 lidí. Kdybychom ale měli arénu pro 15 tisíc, bylo by i tak plno. Po příletu z finále v Halifaxu na nás na letišti čekala spousta fanoušků. Bylo to krásné.“

Vám se závěrečný turnaj povedl fantasticky, dokonce jste byl jeho nejproduktivnějším hráčem. Spokojenost po všech stránkách, ne?

„Povedlo se mi to. Opravdu jsem se na ledě cítil dobře, nejlíp za celou sezonu. Celé play off jsem hrál dobře. Jsem za to moc rád, hlavní ale je, že jsme vyhráli Memorial Cup.“

Na finále za vámi přijel vedle rodičů také Radek Duda. Jste přátelé?

„Ano, skamarádil jsem se s ním, když byl poprvé v Chomutově. Mně bylo asi deset, pořád jsem kolem něj lítal a chtěl jeho podpis. Pořád jsme spolu byli v kontaktu. On byl tím, kdo mě přemluvil, ať jdu do Kanady. Děkuju mu za to. Přijel se podívat, jak tady hokej vypadá. Sám se chce vzdělávat, chce začít trénovat a byl se tu i vzdělávat. Řekl bych, že je takový můj mentor.“