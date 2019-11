Nespokojený Hrachovina skončil ve Švýcarsku. Uloví ho extraliga? | iSport.cz

Na trhu se objevilo zajímavé jméno. Brankář Dominik Hrachovina v neděli ukončil angažmá ve švýcarském klubu Ambri-Piotta, kde měl podepsanou krátkodobou smlouvu do začátku listopadu. Klub neuplatnil opci a 25letý gólman si tak hledá angažmá. Podle informací iSport.cz je reálná možnost, že zamíří do Tipsport extraligy. Ve hře jsou ale i další možnosti.

Hrachovina neprožil ve Švýcarsku ideální období. Nejvíc se o něm mluvilo před měsícem, když po utkání Ligy mistrů v Banské Bystrici vyjádřil s působením v alpském klubu nespokojenost. „Upřímně řečeno si to ve Švýcarsku moc neužívám, dál bych to ale víc nerozebíral,“ uvedl pro hokej.sk.

Ve švýcarské lize odchytal Hrachovina jen sedm zápasů, úspěšnost zákroků nevytáhl ani přes 90 procent. Navíc vychytal jen jedinou výhru, a to až v posledním utkání v pátek na ledě Bielu (3:2). Více příležitostí dostával zkušený Daniel Manzato, kterému navíc několikrát kryl záda Švéd Viktor Östlund a brněnský rodák zůstával jen na tribuně.

Dominik Hrachovina v sezoně 2019/20 Soutěž Zápasy Výhry Úspěšnost Průměr Švýcarská liga 7 1 89,5 % 3,07 Liga mistrů 4 3 95,2 % 1,51 Švýcarský pohár 2 1 není uvedeno 2,89

Už po výhře 4:0 v CHL na ledě Banské Bystrice čekal, že v Ambri na začátku listopadu skončí. „Vůbec nevím, co se mnou v následujícím období bude a ani to nijak neřeším. Momentálně nemám vůbec chuť hrát hokej a uvidíme později, jak vše dopadne. Teď je všechno hodně zvláštní a člověk s tím psychicky bojuje. Nevím,“ krčil rameny.

Teď už situaci řešit musí. Švýcarský klub, ve kterém v posledních dvou sezonách působil i Dominik Kubalík, s ním ukončil spolupráci. Po zranění se totiž pomalu vrací jasná jednička Benjamin Conz, který měl původně chybět až do prosince. Někdo musel z kola ven. Hrachovina však podle předchozích slov vůbec nelituje, že se ukázalo právě na něj.

Otázka je, kam trojka z mistrovství světa 2018 zamíří. Nabízí se návrat do Finska, kde se mu dařilo a jako jednička dovedl Tapparu Tampere k titulu v roce 2017 a stříbru o rok později. Mistrovské oslavy si užil i v sezoně 2015/16, kde kryl záda Tomi Karhunenovi. Podle informací iSport.cz však návrat do Skandinávie aktuálně není ve hře.

Reálný je naopak příchod do české extraligy. Odchovanec Komety ještě nikdy českou nejvyšší soutěž neokusil. Že by se vrátil do Brna? Asi ne, to má jasnou jedničku v Karlu Vejmelkovi, na hostování ve Zlíně má navíc Marka Čiliaka.

Další varianty? V první čtvrtině sezony nebyli spokojeni s brankářem Justinem Petersem v Liberci. Po dlouhodobém zranění Jana Růžičky může po posile mezi tři tyče pokukovat i Mladá Boleslav. Do hry o talentovaného gólmana by se mohl zapojit i Mountfield HK, zájem určitě projeví i další kluby.

Extraliga ovšem není jediná varianta. Hrachovina může zůstat v zahraničí. Návrat do KHL, kde působil v minulé sezoně a odkud ho vypakovali z kazašského Barysu, zřejmě nepřipadá v úvahu. Ale jsou tady i další soutěže...

Na jaké laso se vyhlášený šoumen nakonec chytí?