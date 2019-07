Změna barev! Brankář Hrachovina vymění KHL za švýcarskou ligu | iSport.cz

Novým klubem brankáře, který se před rokem účastnil jako trojka mistrovství světa, by měl být Ambri-Piotta. Tým, kde působil před podpisem smlouvy s Chicagem Dominik Kubalík, se na jaře po pěti letech dostal do play off. Svoji silnou jedničku má v Benjaminu Conzovi, jenže ten je na marodce a měl by chybět minimálně do prosince. Nahradit ho má Hrachovina.

V Ambri-Piotta dál zůstává Jiří Novotný, který je ale stejně jako Conz v tuhle chvíli na marodce, na led by měl jít někdy na konci října. Čtyřiadvacetiletý Hrachovina byl dva roky prvním brankářem Tappary a v letech 2017 a 2018 si zachytal finále finské ligy. V prvním případě slavil triumf, ve druhém bral stříbro.

Potom se přesunul do Astany, kde dělal dvojku pětatřicetiletému Henriku Karlssonovi, bývalému švédskému reprezentantovi. S tím je teď konec, protože přijal občanství Kazachstánu a chytal v jeho dresu na posledních dvou šampionátech. Na tom posledním pomohl k postupu do elitní skupiny MS.