Předčasný konec hokejové EBEL, stop i v Německu. Mistr vyhlášen nebude | iSport.cz

Liga EBEL ukončila sezonu během čtvrtfinálových sérií, v nichž byla odehrána tři utkání. Znojemští Orli prohrávali s vítězem základní částí Bolzanem 0:3 a jediná porážka je dělila od vyřazení.

„Bohužel je to smutný den pro kluby, hráče, funkcionáře a především pro fanoušky. Všichni jsme se měsíce těšili a připravovali na vrchol sezony, který bohužel nakonec nezažijeme. Jsme však ve výjimečné situaci. Ačkoliv nás toto rozhodnutí mrzí, je naší povinností jej učinit, aby se situace vrátila v co nejkratším čase do normálu,“ uvedl v prohlášení prezident EBEL Christian Feichtinger.

The Erste Bank Eishockey Liga has to end the current season. With this action, the League is responding to the measures and recommendations of the governments and competent authorities in the participating countries. Details: https://t.co/sqYCOILpJc pic.twitter.com/05asPqLcCx