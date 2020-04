Slovenský hokej řeší přežití klubů. Pomoci má svaz, ve hře i uzavření ligy | iSport.cz

Jejich stabilita je ohrožena. Hokejové týmy ze slovenské extraligy řeší, jak po krizi způsobené koronavirovou pandemií přežít další sezonu. Hned jedenáct z třinácti účastníků nejvyšší soutěže požádalo Slovenský svaz ledního hokeje (SZĽH) o finanční pomoc. Ve vzduchu visí i uzavření elitní ligy, které by mohlo po ekonomické stránce klubům pomoci. Je to podle vás možné a správné řešení? Sdělte nám svůj názor v nových diskuzích iSport.cz.

Pandemie COVID-19 výrazně hýbe světem, a to i tím sportovním. Kluby přicházejí o velké peníze a valná část z nich řeší, jak nastalou situaci přežít. Na Slovensku požádalo jedenáct extraligových klubů tamní hokejový svaz o finanční pomoc.

„Cítíme vůči klubům velkou zodpovědnost. Svaz je připravený po všech stránkách, chce být vlajkovou lodí, která klubům pomůže přejít do pokojných vod po opadnutí pandemie a nastartovat kroky do nové sezony, o které zatím vůbec nevíme, jak bude vypadat,“ řekl pro hokej.sk generální sekretář SZĽH Miroslav Valíček.

Kvůli koronavirové krizi byla sezona 2019/2020 předčasně ukončena a celky tak přišly o významné příjmy ze zápasů play off. Například trenčínská Dukla, pátý tým nedohrané sezony, vyčíslila ztráty na 300 tisíc eur (přes 8 milionů korun).

Extraligová mužstva se nyní shodla na pomocné sumě 80 tisíc eur (2,2 milionu korun). Zda jim bude částka poskytnuta se má rozhodnout na kongresu SZĽH, který již dříve představil plán na pomoc klubům, ve kterém chce využít i finance ze zisku z loňského mistrovství světa. Avšak jen v omezeném množství.

„Svaz jsme kvůli finanční pomoci oslovili už dříve. Je to nejdůležitější slovenská hokejová instituce, která by klubům měla pomoci jako první. Bez jeho podpory se může stát, že některé kluby následující sezonu nezačnou. Věříme, že svaz pod tíhou argumentů a vážností situace zaujme zodpovědné stanovisko,“ uvedl v rozhovoru pro šport.sk manažer Dukly Trenčín Eduard Hartmann.

Do té doby kluby musejí zajistit svůj chod z vlastních nejrůznějších zdrojů. Jedni vyprodávají virtuálně stadiony, jiné zase prodávají roušky či reklamní předměty. Celky by s největší pravděpodobností měly takto pokrýt náklady letošní nedohrané sezony, avšak problematický by mohl být následující ročník, pokud začne.

Důvod je zřejmý. Města, v nichž se extraliga hraje, nebudou mít kvůli krizí napnutým rozpočtům z čeho kluby výrazně podporovat, podobně jako nynější partneři a sponzoři, minimálně ne v takové výši, jako doposud.

Jedním ze způsobů, který by přispěl k tomu, aby týmy finančně následující ročník utáhly, je uzavření extraligy na jednu sezonu. Na základě informací Šport.sk je toto téma na Slovensku v posledních dnech skutečně živé a zástupci extraligových celků mají o uzavření soutěže intenzivně diskutovat.

Doposud se z nejvyšší slovenské hokejové soutěže vždy sestupovalo přímo, nebo hrál minimálně poslední tým baráž s vítězem první ligy. Důvodem k tomu, aby se nesestupovalo, bylo pouze rozšiřování ligy.

Uzavření extraligy na jednu sezonu by znamenalo pro kluby mimo jiné jistotu účasti i v následujícím ročníku, tudíž by mohly ve svých rozpočtech ušetřit na výdajích za kvalitnější hráče a drahé posily a dát možnost předvést se vlastním odchovancům nebo hokejistům, jejichž platové nároky nejsou tak vysoké.

„V této situaci nevíme, co můžeme dělat. Snažíme se sladit přípravné zápasy a nějakým způsobem i oslovovat hráče. Nikdo ale neví, jak se to bude vyvíjet. Je dost možné, že sezona bude založena jen na mladých hráčích,“ uvedl trenčínský Hartmann.