Vášně na Slovensku: Banská Bystrica bez titulu, Slovan drasticky škrtá | iSport.cz

Na Slovensku to rozpoutalo vášně a zlobu. Celek Banské Bystrice nejprve vyhlásili mistrem extraligy navzdory tomu, že vzhledem k pandemii koronaviru byla sezona předčasně ukončena. Stříbrný Slovan Bratislava a bronzové Košice dokonce na protest odmítly převzít medaile.

„Určení mistra v situaci, kdy nebylo možné dohrát ani základní část, považujeme za bezprecedentní,“ napsal v oficiálním prohlášením Slovan, stejné stanovisko vyjádřily i Košice. „Nemůžeme za to, že nám titul takhle přiklepli,“ vzkázali z Banské Bystrice. Nicméně fotografie mužstva, na níž se nechal na náměstí v centru města zvěčnit s pohárem pro vítěze základní části, play off, s medailemi a v mistrovských tričkách, vzbudila velké rozhořčení.

Jednalo se o neobvyklý krok, všude jinde, včetně Česka, mistra nekorunovali. Ligová rada navíc se slovenskými kluby situaci předem nekonzultovala. Její ředitel Richard Lintner se odvolával na soutěžní řád, který mu ukládá povinnost určit konečné pořadí, i když se soutěž předčasně ukončí.

Koronavirus a sport ONLINE: vše o odložených zápasech, zrušených sezonách a nakažených sportovcích ZDE >>>

Výkonný výbor svazu však rozhodnutí rady zrušil. „Akceptujeme to a jsme rádi, že se tím ukončila traumatizace hlavně sportovní veřejnosti, kterou vyvolalo první rozhodnutí. Pohotová reakce výkonného výboru hokejového svazu zabránila znevažování jména našeho klubu a vytváření dojmu, že jsme si titul přidělili sami,“ uvedl banskobystrický klub na svém webu.

„Faktem však zůstává, že jsme trojnásobní mistři Slovenské republiky. Během této předčasně ukončené sezony jsme do toho dali všechno a můžeme jen konstatovat – vyhráli jsme, co se dalo! Vyšší moc rozhodla, že jsme nemohli vyhrát všechno, co jsme chtěli,“ píše se dále v komuniké.

Mezitím se Slovan Bratislava stal dalším klubem, který kvůli nemoci COVID-19 přistoupil k drastickým opatřením. Na základě rozhodnutí svých akcionářů byl při současné situaci nucen utlumit činnost. Smlouvy s hráči a členy realizačního týmu nebudou prodlouženy, pracovní poměr končí i většině zaměstnanců klubu. Zároveň byly k poslednímu březnovému dni ukončeny všechny dodavatelské a marketingově-obchodní smlouvy, které teď nešlo dál vzájemně plnit, nebo by jejich plněním vznikaly výdaje.

„Akcionáři klubu museli přikročit k těmto opatřením v zájmu záchrany existence samotného klubu. Předčasné ukončení sezony má na Slovan, podobně jako na velkou většinu sportovních klubů na Slovensku a ve světě, devastační důsledky,“ píše se na webu osminásobného slovenského mistra, který v letech 2012 až 2019 působil v ruské KHL. V prohlášení klubu se uvádí, že finanční ztráty z nesehraného play off se pohybují na úrovni 1,1 milionu eur (asi 30 milionů korun). Jde zejména o ušlé příjmy ze vstupného, pronájmu VIP lóží a zároveň z nenaplněných marketingových a sponzorských smluv.

Hráči a zaměstnanci se prý o výplaty obávat nemusejí, vedení má rovněž zájem o další spolupráci s většinou hokejistů současného kádru, mezi které patří český brankář Vladislav Habal, obránce Jiří Kučný a útočník Jindřich Abdul. „Klub by rád nabídl spolupráci, jakmile bude jednoznačně jasné, v jakém časovém horizontu bude možní obnovit hokejovou činnost před startem další sezony,“ uvádí se v prohlášení.

Nemoc i válka. Kdy se už v historii zastavil fotbal a hokej?

Společně to zvládneme! Extraliga děkuje těm, kteří nasazují zdraví, aby nám pomohli vyhrát nad koronavirem