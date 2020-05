Stránský o tápání s Vítkovicemi i v Kometě. Ve Finsku má být první centr | iSport.cz

Šimon Stránský se v první třetině dostal do samostatného úniku a poslal Vítkovice do vedení • Michal Beránek (Sport)

Vybrali si ho jako prvního centra a Šimon Stránský má motivaci ukázat, že vsadili správně. Po hrubě nevydařené sezoně odchází dvaadvacetiletý útočník do finského Jukuritu, v Liize se znovu potká například s Patrikem Bartošákem. „Už mi psal, že si to šťouchneme proti sobě, budu mu muset dát nějaké góly. Ale na něho to bude celkem těžké,“ říká Stránský, který se detailněji vrátil i k angažmá v Kometě.

Průlomový ročník v extralize mu nevyšel. V mateřských Vítkovicích dostali s Patrikem Zdráhalem role zástupců kapitána, ani jeden z nich ovšem sezonu v Ostravě nedohrál. Zdráhal putoval na přelomu roku výměnou za Miroslava Indráka do Plzně, Stránský šel v lednu za Jana Hrušku do Komety.

Ani tam se nejmladší z hokejového rodu Stránských do své klasické pohody, v níž by uplatnil šikovnost a kreativitu, nedostal. „Až na začátek sezony jsem hrál celou dobu špatně,“ vyhodnotil si kriticky. „Je to velké ponaučení a motivace do příštích sezon.“

S finským klubem byl v kontaktu delší dobu. „Manažer Jukuritu za mnou přijel už v průběhu sezony, seděli jsme spolu a komunikovali v průběhu celého ročníku,“ nezastírá Stránský. „Oslovilo mě to. Popsal mi, jak funguje klub, jak se pracuje s hráči. Vím, že tam jsou všichni velcí dříči, hrají hrozně rychlý hokej, většinou nás převyšují bruslařsky. Chci se zlepšit, zdokonalit bruslení. Věřím, že mi tohle angažmá pomůže.“

Jukurit Mikkeli nejvyšší soutěž hraje teprve od roku 2016 do play off nikdy nepostoupil, největším úspěchem bylo 11. místo hraje v Ikioma Areena s kapacitou 4487 diváků hlavním koučem je Marko Kauppinen v minulé sezoně měl tým čtyři cizince, jedním z nich byl obránce Jakub Galvas

Připouští, že dlouhodobé námluvy mu naopak ublížily v očích vítkovických šéfů. „Asi ano,“ pokrčí rameny. „Když se vědělo, že nejspíš budu po sezoně odcházet, byť to ještě stoprocentní nebylo, tak to asi cítili tak, že bude lepší mě vyměnit.“