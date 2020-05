Nový šéf Lausanne Svoboda o pozici i plánech: Jednou bych chtěl i Voráčka | iSport.cz

Personální obsazení nových majitelů v Lausanne přineslo velký ohlas ve Švýcarsku i u nás doma. Jak se to celé zrodilo?

„Poprvé o možnosti převzít klub jsem se dozvěděl loni někdy v červenci. Dnes už bývalí majitelé měli určité nejasnosti kolem fungování organizace, objevila se možnost majetkového vstupu do klubu. Přiletěl jsem na místo, začal se o věc zajímat přímo odsud. O finanční záležitosti a postupně i o sportovní. Časem jsme vytvořili skupinu investorů, která posléze klub převzala. Zhruba od září ve Švýcarsku žiju trvale, k zařízení byla a je spousta věcí.“

Jak složitá akce to byla?

„Nebylo to jednoduché, hlavně poté, co nastoupil koronavir, který celý přerod klubu do našich rukou zdržel. Původní majitelé si v jednu chvíli nebyli jisti, zda do prodeje půjdou, ale pak jsme se domluvili. Celkově to trvalo delší dobu, než jsme očekávali, ale nakonec se stalo přesně to, co jsme na začátku chtěli a přáli si.“

V těchto dnech stavíte kádr na novou sezonu?

„Ano. Udělali jsme pár zásadních kroků, co se týká otázky cizinců v našem týmu. Kádr na příští sezonu máme z velké míry hotový, chceme doladit už jen pár jmen, detailů. Kostru však máme postavenou.“

Na střídačku byl už v průběhu minulého ročníku instalován slavný Craig MacTavish, když Ville Peltonen musel skončit. Ale útok koronaviru MacTavishův rozjezd záhy zastavil. Byl někdejší kouč Oilers a Kanady vaší prioritou?

„Byl. Výměna trenérů nebyla unáhlenou záležitostí. Když jsme do Lausanne přišli a neoficiálně kolem týmu fungovali, některé věci v ligových zápasech neběžely podle našich představ. Ačkoli jsme neměli v plánu dělat razantní změny hned na začátku, nezbývalo nám, než trenérské složení změnit. S Craigem