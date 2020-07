Návrat do Budějovic se odkládá. Novotný zůstává ve Švýcarsku | iSport.cz

Do extraligy nakoukl Václav Nedorost už v 16 letech, dvakrát se stal juniorským mistrem světa, zahrál si NHL i KHL, aktuálně pomáhá Plzni • Jaroslav Legner (Sport)

Jihočeský klub si na comeback slavného hokejisty bude muset ještě počkat. Po konci minulé sezony řešil zkušený útočník Jiří Novotný ohledně budoucnosti pouze dvě varianty - setrvání ve Švýcarsku a návrat do Českých Budějovic. Vyšla první možnost. Bývalý reprezentační kapitán se dohodl na pokračování v klubu Ambri-Piotta, kde má kontrakt platný do konce prosincového Spengler Cupu s možností opce do konce sezony. Měl by vypomáhat i Biasca Ticino Rockets, farmě z druhé nejvyšší soutěže.

Nebyl daleko od toho, aby se vrátil na místo, odkud vyšel do seniorského hokeje. Jiří Novotný se ale do českobudějovického Motoru zatím nevrátí. Ještě si splní jedno velké přání a prodlouží si kariéru ve Švýcarsku. Ostatně od jara nejednal s nikým jiným než s vedením týmu Ambri-Piotta, který brzy sedmatřicetiletému veteránovi přirostl k srdci.

Ohromnou touhu pokračovat v horském městečku měl mistr světa z roku 2010 i vzhledem k nepříliš povedenému minulému ročníku ve švýcarské nejvyšší soutěži, kdy odehrál kvůli zranění kolene a následně i pandemii koronaviru jen osm utkání. „Noha už je v pořádku, ale tak to prostě je. Co se má stát, to se prostě stane. Tohle nelze ovlivnit, nic s tím neuděláme,“ řekl Novotný v dubnu pro ČTK.

V klubu NLA, ve kterém působí od roku 2018, jsou s českým centrem spokojeni. Minimálně do konce prestižního Spenglerova poháru (31. prosince 2020) by měl plnit roli mentora pro mladé talenty na farmě Ambri-Piotta v Ticinu. V případě odvedené kvalitní práce se ale vedení nebude zdráhat využít opce a prodloužit Novotnému kontrakt až do konce sezony.

“Jiří je ideální osobnost pro tuto roli díky své vášni, každodenní práci a obrovským zkušenostem. V tréninku s Rockets bude příkladem mladým hráčům. Navíc náš klub může tohoto charismatického hráče kdykoliv v případě potřeby využít,„ napsali zástupci Ambri-Piotty na klubovém webu.

Ve švýcarské NLA má účastník osmi mistrovství světa a olympijských her Soči na kontě 59 utkání a 18 bodů za čtyři branky a 14 asistencí. Majitel bronzových medailí ze světových šampionátů z let 2011 a 2012 má za sebou rovněž angažmá v NHL. Za Buffalo, Washington a Columbus sehrál 189 duelů základní části a zaznamenal 51 bodů za 20 gólů a 31 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off nebodoval.

Potom hrál devět sezon v KHL. Odchovanec Jindřichova Hradce nastupoval za Atlant Mytišči, Barys Astana, Lva Praha, Jaroslavl, Čeljabinsk a Togliatti. V soutěži sehrál 440 utkání včetně play off a zaznamenal 215 bodů za 79 tref a 136 asistencí. V extralize hrál ze České Budějovice a Plzeň.