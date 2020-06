Šoustal o Kometě: Chci se odtud dostat ještě výš. Sní o UFC, ale klece se bojí | iSport.cz

Šest let strávil český útočník Tomáš Šoustal v kanadské juniorce a na univerzitě v zámoří. Nyní se vrátil do Česka, aby se hokejově posunul. • profimedia.cz

Pro Tomáš Šoustala bylo dlouhou dobu prioritou studium. Platí to stále, ale na prvním místě je nyní hokej, ve kterém by rád udělal pokrok v dresu Komety Brno • profimedia.cz

Tak trochu jiný hokejista. Útočník Tomáš Šoustal (23) nemá ani po přestupu do Komety život ohraničený mantinely. Nedovede si představit, že by prošel životem bez vysoké školy. „Bakalář je minimum,“ ctí rodinné krédo. Ačkoliv jeho kariéra po šesti letech v zámoří teprve začíná nabírat grády, už myslí na to, co přijde po ní. V hlavě má byznys v UFC, bojové sporty sleduje s vášní.

V kanadské juniorce měl tu čest zahrát si půl sezony po boku Němce Leona Draisaitla, dnes superstar NHL. „Jednou mu vypadl spoluhráč z první lajny, tak tam dali mě. V tom zápase jsem udělal čtyři body,“ vzpomíná s úsměvem Tomáš Šoustal, jenž má za mořem oba bratry. Dvojče Michal chytá za St. Anselm College (NCAA III). O osm let starší Petr už s hokejem praštil a usadil se s rodinou kousek od Bostonu. „Vždycky jsme si z něho dělali srandu. Z nás tří byl jednoznačně nejchytřejší, ale v nadání na sport nejhorší,“ líčí posila Komety v rozhovoru pro iSport Premium, ve kterém prozradil, jaké má ambice v Tipsport extralize a co je jejím velkým snem.

Proč jste to v zámoří po šesti letech zabalil?

„Už jsem se chtěl vrátit loni. Ale začal jsem to řešit dost pozdě. Nestihl bych vyřešit školu a asi ani získat lukrativnější angažmá. Nechal jsem to tedy na další sezonu. Teď jsem v Brně a soustředím se na to, abych první rok mezi chlapy odehrál co nejlíp. V seniorech mám za sebou jen dva kempy NHL, kde jsem byl s těmi nejlepšími z nejlepších. Už dva roky zpátky byla možnost jít do Komety. Klub měl veliký zájem mě sem dotáhnout. Tehdy jsem se ještě rozhodl jít v Kanadě na univerzitu. Ale nikdy jsem tam nechtěl zůstat natrvalo.“

Je pravda, že jste se nejdřív zajímal o angažmá v Olomouci?

„Tím se netajím. Jako první jsme kontaktovali Olomouc. Je to můj mateřský klub, měl bych to nejblíže. Bylo by to dobré i pro rodinu. Ale zájem nebyl, takže jsme se dívali dál. Jsem strašně rád, že vyšlo Brno. Podle mě patří mezi top dva až tři kluby v extralize. Požadavky a nároky na hráče jsou tady jen ty nejvyšší. Hrát pod tlakem je vždycky lepší, posouvá vás to dál.“

V životopise máte rodiště Šternberk podobně jako David Krejčí , eso Bostonu. Ale tam nežijete, že?

„Jednou provždy bych to rád uvedl na pravou míru. Ve Šternberku jsem se jen narodil, protože u nás v Uničově nemáme tak velkou porodnici. Nikdy jsem tam nebydlel. Oproti Davidovi anebo Peťovi Vránovi, kteří pochází ze Šternberku, jsem hodně malý pán.