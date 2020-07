Zadina a Třinec? Yzerman o tom ví. V Česku by mohl hrát i hvězdný talent | iSport.cz

Hvězdy NHL na podzim v extralize? Tahle možnost je podle všeho stále ve hře! Filip Zadina by rád odstartoval sezonu v Třinci, kde trénuje jeho otec Marek. A podle zámořského webu MLive.com řeší Oceláři i další zajímavé jméno z kádru Red Wings, přijít by mohl teprve 20letý kanadský útočník Joe Veleno, který si na přelomu roku zahrál v Česku na juniorském mistrovství světa.

Start extraligy se blíží. Kluby už postupně naskakují do přípravy na ledě, doplňují se kádry. Soupisky českých týmů by nicméně ještě mohly doznat změn. A to velmi zajímavých…

Jelikož nová sezona NHL má odstartovat až v prosinci nebo dokonce v lednu, ve hře jsou stále příchody hráčů z nejprestižnější ligy světa. Podle zámořského webu MLive.com, který se zaobírá děním ve státě Michigan, by do Třince mohli zamířit dva mladíci z Detroitu.

„Red Wings vyjednávají podmínky smluv o hostování, které umožní Filipovi Zadinovi a Joe Velenovi hrát v České republice za HC Oceláři Třinec,“ uvedl zdroj zámořského webu.

Detroit zakončil základní část na posledním místě NHL. Pokud nová sezona odstartuje až v prosinci, jeho hráči by zůstali devět měsíců bez hokeje. Navíc existuje varianta, že se v příští sezoně vůbec nebude hrát farmářská AHL. I proto se mluví o Evropě.

Jak už nicméně iSport.cz informoval na začátku července, současné smlouvy v NHL podobné odchody neumožňují. Jedná se o jinou situaci než při výluce, hráčská asociace by ale mohla zareagovat a hráčům určitým dodatkem ve smlouvách angažmá v Evropě dopřát.

„Měli bychom určitě zájem, aby se někdo z českých hráčů ze zámoří objevil v našem dresu. Tu situaci sledujeme. Pro naše fanoušky a celý klub by to byla velká věc,“ vyjádřil se tehdy k tématu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Konkrétní jména nesdělil, o Filipu Zadinovi se už nicméně mluvilo.

Český talent se o Třinci vyjádřil v rozhovoru pro iDNES.cz. „Generální manažer Steve Yzerman proti extralize nic nemá, ví o Třinci, že je to v Česku nejlepší klub,“ zmínil, že vedení Red Wings o možném hostování ví. „Snad Třinec dopadne! I kvůli tátovi, který tam dlouho hrál a teď by mě chvíli vedl,“ doplnil Zadina.

A Veleno? Rodák z Montrealu sice ještě v NHL nenastoupil, nicméně se mu věští velká budoucnost. Detroit si ho před dvěma lety vybral z 30. místa draftu, následující sezonu zářil v dresu Drummondville v QMJHL, kde posbíral 121 bodů (50+71) v 75 zápasech. V uplynulém ročníku pomohl kanadské dvacítce ke zlatu na juniorském mistrovství světa, které se hrálo ve Vítkovicích a právě v Třinci.

Jenže pak je tu další zádrhel – výše pojistky. Rozhodně by nešlo o levnou záležitost. „Byla by to obrovská položka. Starší hráči mají třeba pojištěný kontrakt, ti mladší pak mnohdy celou kariéru. To by byly peníze vysoce nad rámec platu,“ potvrdil zkraje léta hráčský agent Michal Sivek. Výše pojistky může sahat až do stovek tisíc korun.

Extraligová sezona má začít 18. září. Zda v jejím úvodu uvidíme i tváře z NHL, je stále ve hvězdách…

