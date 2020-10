Vymyslel zlatý gól, válel v KHL. Teď montuje zvonky: Od března bez peněz!

Na diskotéce se slavilo až do rána • Barbora Reichová (Sport)

Dominik Hašek s Davidem Havířem zvedá pohár pro mistry ligy, do toho zpívá Karel Gott • Jaroslav Legner (Sport)

Poděkovat svým hrdinům přišly do ČEZ Areny poděkovat tisíce fanoušků • Jaroslav Legner (Sport)

Poděkovat svým hrdinům přišly do ČEZ Areny poděkovat tisíce fanoušků • Jaroslav Legner (Sport)

Bez diváků, bez žádané finanční injekce od státu, bez jednoho ze dvou maďarských účastníků. Přesto narozdíl od Česka na Slovensku nejvyšší hokejová soutěž běží, COVIDU-19 navzdory. Ikonický útočník Rastislav Špirko ale do letošního ročníku nezasáhl, marně shání angažmá. "Určitě to má na svědomí i tato koronavirová situace. Nezbývá mi než čekat," vyznal se bývalý reprezentační forvard, který ve 36 letech vzal za vděk manuální práci.

Ale to je úplný konec příběhu rodáka z Martina, který pěknou řádku let válel v Rusku...

Špirko je v Česku známé jméno. Pamatujete na finále extraligy v roce 2010? Proti sobě tehdy stály celky Pardubic a Vítkovic, ze střídaček křičeli pokyny Václav Sýkora s Aloisem Hadamczikem, brankoviště okupovali Dominik Hašek s Jakubem Štěpánkem.

Východočeši v cestě do finále ztratili jediný zápas (4:1 proti Třinci, 4:0 s Libercem) a dominantní výkony předvedli i v poslední sérii sezony. Po domácích výhrách 5:1 a 1:0 zvládli i první utkání v ČEZ Aréně (5:2) a 22. dubna 2010 mohli slavit mistrovský titul. Byla to bitva jako řemen, Vítkovice ještě dvě minuty před třetí sirénou vedly 2:1, Viktor Ujčík pak neproměnil trestné střílení. A v čase 58:38 srovnal při power play Aleš Píša. Z prodloužení neutekla ani minuta, když Špirko posunul v obranné třetině puk krajanu Radovanu Somíkovi, který prolétl přes půl kluziště, propálil Štěpánka a následně zmizel v chumlu v euforii naložených spoluhráčů.

Pardubice vyhrály dvanáct duelů v play off v řadě a po pěti letech zase usedly na trůn.

„Nikdy na ten gól nezapomenu, krásná slovenská souhra. Prostě jsem to vyzkoušel a vyšlo to. Nejdůležitější gól kariéry,“ vyznal se tehdy střelec zlaté branky. Špirko ve třinácti duelech play off pobral čtyři body a byl vyhlášen nejslušnějším hráčem extraligy, za celou sezonu inkasoval jen šest trestných minut.

O rok později oba krajané narazili v play off na Vítkovice znovu, v semifinále ale museli kousnout těžký direkt 1:4. A Špirko zamířil za štěstím do KHL, během čtyř sezon navlékal dres Lvu Poprad, Jekatěrinburgu, Spartaku Moskva a Amuru Chabarovsk. Pravidelně reprezentoval, ale pozvánka na velkou akci MS či ZOH mu nikdy nepřišla. Po návratu do Česka stihl angažmá v Kometě, Třinci, Pardubicích, než v roce 2017 definitivně zakotvil na Slovensku.

Uplynulou sezonu začal ve Zvolenu, přerušení soutěže kvůli COVIDU ho ale zastihlo v Trenčíně. „To se stalo v březnu. O měsíc později proběhla jednání o prodloužení spolupráce, ale potom všechno vyšumělo, Dukla už se mi neozvala. Momentálně nemám na stole žádnou nabídku z extraligy, ale takový je sportovní život. Určitě to má na svědomí i tato celá situace a tak mi nezbývá než čekat,“ citoval 190 centimetrů vysokého útočníka Nový Čas.

Během čtyř sezon v KHL navlékal Rastislav Špirko dres Lvu Poprad, Jekatěrinburgu, Spartaku Moskva a Amuru Chabarovsk. • Foto Twitter

Zvolen i Trenčín mají zatím v Tipos extralize, kterou oproti loňským třinácti účastníkům hraje dvanáct týmů (nepřihlásil se totiž druhý maďarský zástupce MAC Budapešť, DVTK Jegesmedvék zůstal) odehráno pět zápasů, první jmenovaný je na čele neúplné tabulky s jednou porážkou,

Špirko končit kariéru ale rozhodně nehodlá. „V žádném případě. Udržuju se nadále v kondici, psal jsem do rodného Martina trenérovi, zda bych s nimi nemohl chodit na led. První liga je ale přerušená, trénovat se smí jen v šesti lidech, takže uvidíme, jak to celé dopadne,“ přiznal Špirko, který je od března bez výplaty.

„Není to jednoduché, vůbec ne. Musím se poprvé živit jinak než hokejem. Bratr Robo má naštěstí rodinnou firmu, montují zvonky a elektroinstalaci, takže mu chodím pomáhat. Alespoň mě fanoušci můžou potkat a pobavit se se mnou,“ zakončil se smíchem Špirko.

VIDEO: Podívejte se na zlatou slovenskou souhru v extraligovém finále 2010