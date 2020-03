Hokejový reprezentant maká na stavbě! Musím z něčeho žít, říká | iSport.cz

Jestliže se čeští hokejisté bojí propouštění a ukončování smluv na základě paragrafu o zásahu vyšší moci, které již v některých klubech probíhá, na Slovensku jsou na tom hráči podle Jána Sýkory ještě hůř. „Hned, jak jsem to dal na sociální síť, mi psalo několik spoluhráčů, jestli bych jim nemohl něco dohodit,“ popisoval útočník.

„Sezona skončila začátkem března a teď budu prakticky půl roku bez příjmu. Nejbližší výplata přijde v září, takže to do té doby musíme nějak pokrýt. Na Slovensku si hokejisté většinou nevydělají tolik, aby z toho vyžili celý rok,“ komentoval situaci pro TASR.

V Česku prý mají hráči smlouvy na 12 měsíců, do níž je zahrnuté i letní volno, pak společná příprava. „Ta je už na Slovensku spíš výjimkou, než pravidlem,“ poznamenal Sýkora. V Česku teď nicméně probíhá propouštění na základě ukončování smluv.

Sýkora odehrál v sezoně za Detvu 33 zápasů a připsal 32 bodů za 16 bodů a 16 asistencí, pak ale přišlo zranění. „Většina hráčů v nejvyšší slovenské hokejové soutěži to má tak, že dostane méně peněz, když nemůže hrát. Já s tím problém neměl, protože pan Ľupták (majitel Detvy) mi pomohl s angažmá ve Zvolenu, abych si ty peníze takříkajíc vyhrál zpátky. Bohužel, víme, jak celá sezona nakonec dopadla,“ povzdechl si někdejší slovenský reprezentant.

Do reprezentace se díky obrození po comebacku do rodné Detvy mohl také vrátit, to však zhatilo zranění a nakonec i předčasný konec sezony. Současná fyzická práce mu prý nevadí, spíš se snaží poukázat na situaci se smlouvami.

„Brzy mi bude třicet a člověk už pomalu musí myslet na konec kariéry. S mým zdravím odehraju ještě třeba šest nebo sedm sezon, a to je možná ještě moc. Ne každý pak umí zvládnout přechod do normálního života, ale já nejsem typ, který by na něco čekal. Nemám problém s prací, spíš naopak,“ zamýšlel se Sýkora pro TASR.

„Já to vůbec nevnímám špatně, spíš si celý život říkám, že všechno zlé je pro něco dobré. Takhle se naučím dělat něco nového. Není to ideální, že je to v hokeji s penězi takhle, ale už s tím nic neuděláme a spíš se na to už dívám tak, že mi to teď něco dá a díky civilní práci se už teď něco naučím. Aspoň do budoucna by se ale smlouvy na Slovensku měly upravit, aby to měli hráči jednodušší,“ uzavřel Ján Sýkora.