Kovář vládne ve Švýcarsku: NHL? Kubalda musí za mě zatlačit

Švýcary si získal i tím, že je jinak úplně normální a nesobecký. „Stejně jako je velkolepý na ledě, chová se skromně mimo něj,“ napsali o něm. Vedle prvenství v produktivitě byl Jan Kovář nejlepším nahrávačem elitní soutěže. „Jeden z nejinteligentnějších hokejistů, jaké jsem kdy viděl,“ chválil ho norský kouč Dan Tangnes. Pod jeho vedením Zug vyhrál základní část s rekordním ziskem 119 bodů. Už dnes s českým kouzelníkem v čele vstoupí do čtvrtfinále play off proti Bernu.

JAN KOVÁŘ Narozen: 20. března 1990 v Písku (31 let) Pozice: střední útočník Klub: EV Zug Kariéra: Písek (2004-06), Plzeň (2006-13, 2018-19), Klatovy (2008/09), Chomutov (2009/10, 2011/12), Ústí nad Labem (2010/11), Magnitogorsk (2014-18), Providence (2018/19), Zug (2019-) Reprezentace: 130 zápasů, 71 bodů (30+41) Úspěchy: mistr extraligy (2013), 2x Gagarinův pohár (2014, 2016), Hokejista sezony (2013) nejužitečnější hráč play off (2013), 2x all stars KHL (2016-17), 2x nejproduktivnější cizinec KHL (2014-15), Železný muž KHL (2019), 3x Utkání hvězd KHL (2014, 2018-19), nejproduktivnější hráč NLA (2021), nejužitečnější hráč NLA (2021).

Do vyřazovacích bojů jdete coby vítěz bodování. Stal jste se teprve druhým českým hráčem, kterému se to povedlo. Jak si úspěchu vážíte?

„Úspěch to samozřejmě je, ale neřeknu nic nového, že nejvíc záleží na tom, jak si vede tým. Hlavní metu máme teprve před sebou a chceme si za tím jít. Celou sezonu se nám jako mančaftu zatím dařilo. Hráli jsme dobře, bez větších výpadků, což v téhle sezoně plné karantén a podobných věcí nebylo úplně tak jednoduché. Ale vyrovnanost výkonů byla naše největší zbraň a já doufám, že nám to ještě vydrží.“

Proti předchozímu ročníku jste si polepšil skoro o dvacet bodů, jako první hráč za posledních dvacet let jste jich k vítězství potřeboval víc než šedesát. Čím to, že vám sezona tak svědčila?

„Těžko říct. Ale základní část jsme jako tým měli výbornou, udělali jsme bodový rekord švýcarské ligy, stříleli hodně gólů, hodně si věřili. I to pomohlo, díky tomu se ta čísla zvedla. Branek při našich zápasech padalo obecně dost, nevím, jak to vypadalo v porovnání s minulými lety, ale dali jsme jich víc než v předchozím ročníku a hodně hráčů prožívalo z hlediska produktivity lepší sezonu, než předtím.“

Před vámi vyhrál švýcarskou produktivitu Dominik Kubalík . Byl první, nicméně před dvěma lety si připsal 57 bodů. Vy jste nastřádal o šest víc…

„Ale Kubalda zaslouží obdiv už za to, v jakém mužstvu to dokázal. Nepůsobil v úplně top týmu, Ambri celkově neskórovalo tolik, jako my v téhle sezoně. Měl to s těmi body těžší, než já.“

Vy jste zase lepší playmaker, svými přihrávkami jste naopak pomáhal druhým, že ano?

„Každý máme něco… Podle mě se moc srovnávat ani nemůžeme. Dominik je vyloženě střelec, já zase raději nahrávám, vždycky jsem byl takový. Bylo to vidět i v nároďáku, když jsem s Kubaldou hrál. I tam byl ten typ hráče, u kterého víte, že jakmile dostane puk, okamžitě vystřelí. Já hledám spoluhráče, oni to o mně už vědí a snaží si hledat volné prostory.“

Jako lídr bodování jste při zápasech nastupoval ve speciálním žlutém dresu. V jednom rozhovoru jste si pochvaloval, že je lepší, když ho oblékáte vy. Cítíte se dobře jako viditelný terč?

„To jsem si dělal srandu. Minulý rok měl tenhle dres většinu sezony Grégory Hofmann, který se mnou hrál na křídle. Když jsme nastoupili proti týmu, který nosí žlutočervené barvy, občas se mi stávalo, že jsem v té změti nahrál cizím. Takže jsem řekl, že je pro mě lepší, když ho na sobě nosím já a všichni moji spoluhráči jezdí v klubovém mundúru.“

Vysoko se umístil rovněž Dorio Simion. Hráli jste s ním a Hofmannem i v této sezoně?

„Ano. Tedy většinu sezony. Pak si Hofmann zlomil ruku a různě se to točilo. Než se zase vrátil.“

Práva na Hofmanna vlastní Columbus, prý má namířeno do NHL. V Zugu se sešlo taky pár zkušených hráčů, kteří jí už prošli. Například Justin Abdelkader, který měl před sedmi lety na šampionátu v Minsku incident s Vladimírem Sobotkou . Pamatujete?

„Přesně tak. Ve čtvrtfinále.“

Vraceli jste se k tomu ještě?

„No tak, ukázal jsem mu to video…