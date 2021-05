Červenka: Kovin byl jasně nejlepší. Co říká o nezájmu nebo Federerovi?

V reprezentaci odkroutil 157 utkání, což je víc než třeba velikáni jako Robert Reichel, Jiří Dopita nebo i Jaromír Jágr. Z toho, že na mistrovství v Lotyšsku další nepřidá, se nehroutí. „Trenéři si vybrali jiné hráče, to je v pohodě," reaguje 35letý útočník Roman Červenka, mistr světa z roku 2010. V rozhovoru pro iSport Premium rozebírá i povedenou poslední sezonu ve Švýcarsku, s podceňovaným Rapperswilem se dostali až do semifinále. Nadšení fanoušci je vítali bengálskými ohni. Mluví také o Federerovi nebo synovi, jenž válí v breakdance. Podívejte se na video.

Nejdříve kouč Filip Pešán v pondělí prohlásil, že jméno Roman Červenka je ve hře, pak ho už vůbec nezmiňoval. A po pátečním utkání se Slováky po dotazu na něj krátce uvedl: „Už je mimo hru.“ I tak reprezentační veterán, který startoval na osmi mistrovstvích světa, necítí zášť a konec v národním týmu nevyhlašuje. „Vždycky jsem reprezentoval rád, na tom se nic nemění,“ vykládá mistr světa z Německa z roku 2010.

Takže vás nemrzí, že jste nebyl oslovený?

„Beru to jako fakt. Nikdo nevolal, víc to neřeším. Nehroutím se z toho, že není zájem.“

Přitom sezonu jste měl skvělou, po letech vám i drželo zdraví.

„To ano, cítil jsem se výborně. Ale nedá se nic dělat, klukům budu držet palce. V týmu jsou mladší kluci, beru to tak, že je to správně. Je to úplně normální. Navíc to nemůžu ovlivnit, takže víc to nemá cenu řešit.“

A měl byste zájem reprezentovat v Lotyšsku?

„Vždycky jsem za nároďák hrál moc rád, na tom se nic nemění. Ale nemá cenu to řešit, nezabýval jsem se tím. To bych řešil až v případě, že by trenéři měli zájem. Ten není, což je realita. Každý kouč si vybere tým, jaký chce, na tom není nic neobvyklého. Beru to tedy v pohodě.“

Takže souhlasíte, že přednost dostane mládí?

„Pokud máme v mužstvu mladé kluky, kteří na to mají, je to absolutně v pořádku. Já se nikdy nikam necpal. Opravdu to neřeším. Věřím, že kluci v Lotyšsku udělají placku, moc jim to přeju.“

Řešíte, jestli vůbec ještě přijde šance hrát za reprezentaci?

„Nevím. Uvidíme. Žádný konec vyhlašovat nechci. Vždycky záleží, jak se člověku daří, jaký je o něj zájem, kolik se sejde kluků z NHL, jestli je někdo zraněný. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších letech. Pokud mě někdo osloví, rád si za nároďák zase zahraju. Vždycky to byla čest. Ale když už šance nebude, nedá se nic dělat, takový je život. Vzpomínky mám každopádně nádherné.“

Mistrovství se odehraje v bublině, hráči poznají jenom hotel a halu. To asi nebude zrovna příjemné pro ně.

„A fanoušci tam budou?“

To je zatím otázka, není vyloučené, že to bude úplně bez nich.

„Tak to je hrozný. To je myslím ještě horší, než že kluci budou v bublině. Protože bez lidí hokeji chybí emoce. Ale zase na druhé straně můžeme být rádi, že se vůbec hraje.“

Ale rozptýlení bude chybět, ne? Procházky městem vždycky patřily k obvyklým rituálům.

„To jo. Holt si kluci budou muset udělat o to větší partu na hotelu. Každopádně to bude jiné než dřív. Těžko se mi to hodnotí. Hlavně by byla strašná škoda, kdyby to opravdu bylo úplně bez lidí. Kdo by před lety řekl, že se něco takového může stát...“

Vy jste během play off ve Švýcarsku mohli hrát před hrstkou příznivců, že?

„Ale bylo to srandovní číslo. Myslím, že padesát lidí. Kotel nejvěrnějších fanoušků, ani nevím, jak to vybírali. Moc nás mrzelo, že lidé nemohli chodit, protože zrovna jsme měli úspěšnou sezonu. Moc by si to užili.“

Dostali jste se až do semifinále, to asi málokdo čekal.

„Byli jsme překvapením ligy. V základní části to bylo jako na houpačce, ale potom ve vyřazovací části jsme se rozehráli, dostali jsme se do laufu.“