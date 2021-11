Sedmé kolo ULLH: Šok v Ostravě či stylová první výhra Olomouce

Olomoučtí si připisují první výhru v sezoně, MUNI nasázeli desítku

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně. Z první branky se Olomoučtí radovali už v páté minutě, když se na vzdálenější tyč trefil Zmeškal. Zanedlouho dostal Rosecký nahrávku před branku a zvyšoval náskok svého celku. Hráči HC MUNI vstřelili kontaktní branku v šestnácté minutě, Jakubec se dostal do palebné pozice a odtud se nemýlil. Palička však do hostující branky poslal během chvilky další puk a domácí měli dvoubrankový náskok zpět. Ve druhé třetině pokračovala přehlídka olomouckých střelců. Skopal krásně vymíchal gólmana Brňanů a puk poslal za jeho záda. Během necelých tří minut pak hráči Univerzity Palackého vstřelili tři branky, postarali se o ně Palička, Šíp a Skopal. To domácím nestačilo, po přechodu do útočného pásma vymetl horní růžek Rimmel, trefil se ještě Janků. A tak Olomučtí nadělili hráčům z Brna v prostřední části kanára. O desátou branku z hole domácích se postaral Palička, který zároveň zkompletoval hattrick. Hostující Voříšek sice přidal druhou trefu brněnského týmu, ale už provedl pouze kosmetickou úpravu výsledku.

HC Univerzita Palackého v Olomouci – HC MUNI 10:2 (3:1, 6:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Zmeškal (Palička, Holiš), 9. Rosecký (Pěcha, Kuchař), 19. Palička (Rosecký), 25. Skopal (Kropáč, Janků), 30. Palička (Janků, Pěcha), 30. Šíp (Zmeškal, Kerda), 32. Skopal (Kropáč, Holiš), 36. Rimmel (Žižlavský), 38. Janků (Palička), 50. Palička (Rosecký, Pěcha) – 16. Jakubec (Háněl, Voříšek), 52. Voříšek (Háněl).

SESTŘIH: HC Univerzita Palackého v Olomouci - HC MUNI 10:2, 7. kolo ULLH

Šok v Ostravě, Engineers poprvé padli

Engineers Prague si udělali výlet do RT Torax Areny, kde své domácí zápasy hrají hokejisté BO Ostrava. Už v samotném začátku bylo vidět, že domácí se vedoucího celku ULLH nebojí a chtějí jej porazit. První gól padl již ve druhé minutě, domácí Szturc pálil od modré čáry, brankáři Havlovi puk vypadl přímo na hokejku Kovalskiho, který jej zametl za brankovou čáru. Hosté byli úvodem utkání zaskočeni, toho Ostravané plně využili a Gola vyslal střelu, která dolétla až za záda gólmana Havla. Další průběh zápasu byl velmi vyrovnaný, hra byla svižná a oba celky měly možnost skórovat, avšak oba gólmani si svou bránu svědomitě střežili. Na začátku druhé části se po řadě nepřesností ujal kotouče hostující hráč Slavata, který jako první překonal domácího gólmana. Netrvalo to dlouho a Fejko vrátil hráčům BO dvougólový náskok zpět, na modré jej našel Moravčík a následně jej poslal do samostatného úniku, který skončil gólem. Ve 39. minutě měli domácí kupu šancí, Gelnar nakonec zvolil bekhendové zakončení, kterým překonal chytajícího Havla. I ve třetí části pokračoval velmi aktivní hokej ze strany obou týmů, šance byly na obou stranách, do těch nebezpečnějších se dostávali Ostravané, kteří hráčům z Prahy zápas hodně znepříjemňovali. I když v závěrečné pasáži branka nepadla, hrál se velmi líbivý hokej a domácí si po zásluze připsali tři body do tabulky a cenný skalp dosud neporažených Engineers.

BO Ostrava Vítkovice Steel – Engineers Prague 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Kovalski (Szturc), 4. Gola (Fejko, Baca), 29. Fejko (Moravčík), 39. Gelnar (Szturc) – 25. Slavata (Horský).

SESTŘIH: BO Ostrava Vítkovice Steel - Engineers Prague 4:1, 7. kolo ULLH

Riders to na domácím ledě šlape jako hodinky, tentokrát zdolali Akademiky

Akademici se vydali na východ Čech v celkem špatné formě, z posledních tří utkání nebrali ani jeden bod. A ani v Pardubicích nezačali plzeňští hráči nejlépe. Domácí slavili branku už ve třetí minutě, přesilovku využil Muška, který oslavil svou první trefu v lize. Akademici však bleskově odpověděli, povedenou kombinaci po vhazování dokončil Hanzlík. O dalších šest minut později hosté skóre otočili, Rejzek na dvakrát překonal gólmana Sodomku. Dále měli více ze hry Pardubičtí, Hlaváček využil v šestnácté minutě přesilovou hru. Po 32 vteřinách se domácí radovali znovu. Hebek sebral puk ve středním pásmu a po individuální akci ho díky jedovaté střele dopravil do sítě Plzně. Pardubičtí hokejisté stále neměli dost, z nulového úhlu střílel Lenoch a nemýlil se. I v dalším průběhu utkání měli navrch domácí, byli i střelecky aktivnější a ve druhé části vstřelili jedinou branku, v předbrankovém prostoru číhal Bureš, který po obdržené nahrávce nechyboval. Na začátku třetí části stále kralovali Pardubičtí, postupem času se však častěji proviňovali proti pravidlům a nabízeli Akademikům přesilové hry. Hostující Hanzlík překonal v 54. minutě ležícího Sodomku a snížil na rozdíl dvou branek. Risk bez gólmana však Akademikům nevyšel, Stolín navíc poslal kotouč přes všechny čáry až do odkryté klece. Hráči z Plzně si tak připisují čtvrtou porážku v řadě. Pardubičtí naopak vyhráli druhé utkání za sebou a v tabulce se posunuli na sedmou pozici právě před Akademiky.

Riders Univerzita Pardubice – Akademici Plzeň 6:3 (4:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Muška (Bureš, Bezděk), 16. Hlaváček (Bezděk, Muška), 17. Hebek (Obr), 20. Lenoch (Hejný), 35. Bureš (Hlaváček, Černý), 60. Stolín – 4. Hanzlík (Princl, Kalus), 10. Rejzek (Švec), 54. Hanzlík (Princl, Kalus).

SESTŘIH: Riders Univerzita Pardubice - Akademici Plzeň 6:3, 7. kolo ULLH

V Kuřimi se prodlužovalo, bod navíc berou domácí

K zápasu sedmého kola se vydali také North Wings, v Kuřimi je čekal souboj proti Cavaliers. První třetina nabídla vyrovnanou podívanou, hra se přelévala ze strany na stranu a šance měly oba týmy. Všech 25 střel však bylo zneškodněno gólmany Skokanem a Burianem. Branky začaly padat až ve druhé části, skóre otevřel v úvodu čtyřiadvacáté minuty domácí celek. Dlouhý se napřáhl u modré čáry a vypálil ránu, která zapadla přesně pod horní tyč. Na odpověď hostů se nečekalo dlouho. Harkabus sebral Kavalírům kotouč a společně s Tomášem Jarým se vydali do útočného pásma, druhý jmenovaný pak vstřelil srovnávací branku. Následovala dlouhá pasáž s mnoha šancemi, ale bez branek, to se změnilo v poslední minutě třetiny. Šenk sebral odražený kotouč a škvírou pod betonem gólmana z Ústí jej poslal do klece. Hráčům North Wings se podařilo ve třetí části srovnat, Sajdl vypíchl kotouč domácímu obránci a řítil se sám na branku, prosadil se díky trefě ke vzdálenější tyči. Šedesát minut o vítězi utkání nerozhodlo. V prodloužení měli nejprve velkou šanci Severočeši, Jaroš však únik neproměnil. Velká šance byla i na straně hráčů z Brna, Dlouhý projel bez problémů ústeckou obranou, avšak pálil pouze do zadního mantinelu. Puk se mu však vrátil na hůl a druhý střelecký pokus proměnil ve vítězný gól.

VUT Cavaliers Brno – HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3:2pp (0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Dlouhý (Pernický, Kaukič), 40. Šenk (Běhal, Malíř), 64. Dlouhý (Kaukič) – 25. T. Jarý (Harkabus), 46. Sajdl.

SESTŘIH: VUT Cavaliers Brno - HC NORTH WINGS Ústí nad Labem 3:2pp, 7. kolo ULLH

Hráči UK Hockey Prague si připisují třetí výhru v řadě

Poslední zápas sedmého kola obstarali hokejisté UK Hockey Prague a Black Dogs Budweis. V úvodních vteřinách byli aktivnějším celkem hosté z Budějovic, ale v páté minutě vyslal domácí do vedení Rubeš, který doklepl puk za gólmana Dvořáka. Branka hráče z Prahy nakopla a ti byli v dalším průběhu aktivnější. Hosté jim nabídli dokonce tři přesilové hry, využita byla až ta poslední, Adamec pálil z vrcholku kruhu a kotouč si našel cestu až do branky. Hráči Univerzity Karlovy neměli dost a ve 28. minutě skóroval David Jindra, který vyslal střelu nad beton. Následně se dostali do několika dobrých šancí hosté, ti nakonec skórovali. Prokop si po vhazování srovnal puk na holi a propálil brankáře Karlovky. Ke konci třetiny se prosadili ještě Pražané, gól však rozhodčí odvolali. Puk byl v síti i v 53. minutě, tentokrát se radovali hosté, ale branka byla odvolána, kvůli postavení útočícího hráče v brankovišti. Hráči z Budějovic se snažili s nepříznivou situací ještě něco udělat, ale Pražané pečetili výhru trefou do odkryté branky.

UK Hockey Prague – Black Dogs Budweis 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Rubeš (Rudolph, Jindra), 11. Adamec (Dlabola, Halberštát), 28. Jindra (Klinger), 59. Jindra (Rubeš) – 35. Prokop (Vochozka).

SESTŘIH: UK Hockey Prague - Black Dogs Budweis 4:1, 7. kolo ULLH

Univerzitní liga ledního hokeje má za sebou zhruba třetinu základní části, tabulce stále vévodí Engineers, na pozicích mimo play-off jsou momentálně Cavaliers a hokejisté z Univerzity Palackého v Olomouci. I v týdnu od 15. listopadu se odehraje další ligové kolo, přijďte podpořit univerzitní hokej na stadiony!